الإصدار الجديد: Bun 1.0 وقت تشغيل جافا سكريبت

تم إصدار نسخة جديدة من وقت تشغيل Bun JavaScript، والتي تتضمن العديد من التحسينات وإصدار Windows التجريبي. يهدف Bun 1.0 إلى تعزيز سرعة تنفيذ وكفاءة كود JavaScript.

يوفر وقت تشغيل Bun JavaScript للمطورين بيئة تشغيل لتنفيذ تعليمات JavaScript البرمجية خارج متصفح الويب. يسمح وقت التشغيل بتنفيذ JavaScript على منصات مختلفة، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات سطح المكتب وتطبيقات من جانب الخادم والمزيد.

أحد التحسينات الرئيسية في Bun 1.0 هو تحسين الأداء والاستقرار. تم تحسين وقت التشغيل لتنفيذ تعليمات JavaScript البرمجية بشكل أسرع وأكثر موثوقية، مما يؤدي إلى تحسين أداء التطبيق وتقليل زمن الوصول.

بالإضافة إلى تحسينات الأداء، يقدم Bun 1.0 الدعم التجريبي لنظام التشغيل Windows. يتيح ذلك للمطورين تشغيل تطبيقات JavaScript على نظام التشغيل Windows، مما يزيد من تنوع وقت التشغيل وإمكانية تطبيقه.

يتضمن Bun 1.0 أيضًا العديد من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الاستقرار. تعالج هذه التحديثات المشكلات التي تم تحديدها في الإصدارات السابقة وتضمن تجربة أكثر سلاسة للمطورين عند استخدام وقت التشغيل.

يعد إصدار Bun 1.0 حدثًا هامًا لمجتمع التطوير، حيث أنه يوفر وقت تشغيل JavaScript محسنًا مع دعم Windows التجريبي. يمكن للمطورين الآن الاستفادة من الأداء المحسن وتوافق النظام الأساسي الموسع الذي يقدمه Bun 1.0، مما يتيح إنشاء تطبيقات JavaScript أكثر كفاءة وتنوعًا.

مصادر:

- تم إصدار Bun 1.0 JavaScript runtime كاملاً مع إصدار Windows "التجريبي" • DEVCLASS