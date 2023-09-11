أهمية وجود بصمة رقمية قوية لعلامات القنب التجارية

في صناعة القنب سريعة النمو، لكل سوق لوائحه الفريدة وتصنيف القنب وتفضيلات المنتج. تتطلب هذه الطبيعة المحلية المفرطة للصناعة أن يكون لدى العلامات التجارية للقنب بصمة رقمية قوية حتى تنجح. يؤكد الخبراء في هذا المجال على الحاجة إلى استراتيجيات تعتمد على البيانات، وتقسيم الجمهور، ومشاركة المجتمع.

وسلطت راندا ماكمين، الرئيس التنفيذي للتسويق في Weedmaps، الضوء على أهمية إسناد البيانات وتتبعها. إن فهم القنوات والحملات التي تعمل وتلك التي لا تعمل أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. وشدد ماكمين أيضًا على قيمة تقسيم الجمهور، مشيرًا إلى أنه يجب إنشاء الرسائل مع وضع جمهور مستهدف محدد في الاعتبار.

وناقش ماكمين أيضًا أهمية مسارات تحويل الأداء وتنويع القنوات، لا سيما في القطاعات الخاضعة للتنظيم. من المهم أن تفهم العلامات التجارية للقنب كيفية أداء القنوات التسويقية المختلفة وأن تنوع استراتيجياتها وفقًا لذلك.

وعلى الجانب الآخر من المعادلة، أكد ماكمين على الحاجة إلى استراتيجية المحتوى ومشاركة المجتمع. وذكرت أنه على الرغم من أن المشهد الرقمي يتغير باستمرار، إلا أن السبب الذي يجعل الناس يجتمعون معًا لإنشاء مجتمعات عبر الإنترنت يظل ثابتًا. يعد تعزيز المجتمعات حول شغف الحشيش أمرًا ضروريًا لبناء علامة تجارية قوية.

حذر كارلوس بينتو، الرئيس التجاري لشركة Leafly، من العلاقة الدقيقة بين المحتوى المبتكر والامتثال. يعد تحقيق التوازن بين المخاطر والمحتوى المبتكر أمرًا بالغ الأهمية، ولكن من المهم أن تلتزم العلامات التجارية بقواعد كل منصة. وشدد بينتو أيضًا على دور التعليم في تسويق المحتوى لعلامات القنب التجارية.

عندما يتعلق الأمر بتحقيق التوازن بين الامتثال المحلي وصورة العلامة التجارية المتسقة، فإن القدرة على التكيف وفهم الفروق الدقيقة في السوق أمر أساسي. يعد بناء هوية علامة تجارية مرنة وقابلة للتكيف أمرًا ضروريًا للنجاح في صناعة القنب.

بشكل عام، يعد وجود بصمة رقمية قوية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العلامات التجارية للقنب في هذه الصناعة المتطورة باستمرار. إن حضور فعاليات مثل مؤتمر Benzinga Cannabis Capital Conference في شيكاغو، حيث تشارك الشخصيات المؤثرة أفكارها، يمكن أن يوفر معرفة قيمة لأولئك الذين يتطلعون إلى ريادة المشهد الرقمي لقطاع القنب.

مصادر:

- بنزينجا القنب (المقالة المصدر)

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