تخطط القوات الجوية لجلب القيادة والتحكم المستندة إلى السحابة في عام 2024

المسؤول التنفيذي لبرنامج دمج القوات الجوية للقيادة والسيطرة والاتصالات وإدارة المعارك (C3BM)، العميد. حدد الجنرال لوك كروبسي خطط الخدمة لجلب القيادة والتحكم المستندة إلى السحابة والبنية التحتية الرقمية الأخرى للمشغلين بحلول عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الخطط تتوقف على حصول القوات الجوية على ميزانيتها في الوقت المحدد. وذكر كروبسي أنه إذا تأخرت الميزانية، فقد يتم إعاقة التقدم في الجهود الحاسمة، مثل تحسين البنية التحتية الرقمية لنشر القيادة والتحكم المستندة إلى السحابة.

تم إنشاء C3BM العام الماضي للتعامل مع نظام إدارة المعركة المتقدم (ABMS)، وهو عبارة عن مجموعة من التقنيات المترابطة وأجهزة الاستشعار المتصلة بالشبكة التي تتيح نقل البيانات بسلاسة عبر القسم. ABMS هي مساهمة القوات الجوية في مبادرة البنتاغون المشتركة للقيادة والتحكم في جميع المجالات (JADC2)، والتي تهدف إلى ربط الشبكات والأنظمة وأجهزة الاستشعار من المقر الرئيسي إلى ساحة المعركة.

ولفهم احتياجات القيادة والسيطرة التشغيلية، أرسلت القوات الجوية فريقًا إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإجراء دراسة لمدة عام. وقد أدى هذا التحليل إلى تطوير حالات الاستخدام لنظام إدارة الأعمال (ABMS). يتواصل فريق ABMS أيضًا مع القادة لتحديد المشكلات التشغيلية التي يمكن للنظام معالجتها.

أحد المكونات المهمة في ABMS هو نشر حل الأوامر والتحكم القائم على السحابة والذي يسمى CBC2. وشدد كروبسي على أن نشر CBC2 يمثل أولوية قصوى وأن الخطط موضوعة لتثبيت التكنولوجيا في ثلاثة مواقع لم يتم الكشف عنها في عام 2024. ومع ذلك، فإن نجاح CBC2 يعتمد على وجود البنية التحتية الرقمية لتوصيل النظام بشكل فعال.

وأشار كروبسي إلى أن التوقيت وجدولة التسوية، فضلاً عن تعقيد دمج العناصر المختلفة، يشكل تحديات. ينصب التركيز في البداية على نشر CBC2 في قطاعات الدفاع الجوي قبل التوسع إلى مسارح أكبر، مثل قيادة المحيطين الهندي والهادئ أو القيادة الأوروبية.

إذا تأخرت الميزانية إلى ما بعد الربع الثاني من العام المالي 2024، فسوف يتعين إجراء تعديلات على الأولويات الأخرى المعتمدة. ومع ذلك، أكد كروبسي على أن الخطة الميدانية الحالية لـ CBC2 يجب أن تظل كما هي.

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