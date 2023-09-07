تم الاعتراف بـ Broadridge كشركة رائدة في تقييم منصات التجربة الرقمية لمجموعة Everest Group

تم تصنيف Broadridge Financial Solutions، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، كشركة رائدة في منصات الخبرة الرقمية (DXP) في منتجات إدارة الأصول والثروات (AWM) من خلال تقييم PEAK Matrix 2023 من قبل Everest Group. وقد قام التقييم بتقييم 12 من مقدمي خدمات DXP البارزين الذين يقدمون حلولاً تمكن مديري الأصول والثروات من تعزيز عملياتهم التشغيلية، وتقديم تفاعلات مخصصة مع العملاء، وإنشاء تجربة استشارية أفضل.

وفقًا لكريتي جوبتا، مدير الممارسات في Everest Group، قامت Broadridge باستثمارات كبيرة في محفظتها المتعلقة بالخبرة في AWM، بما في ذلك تطوير حلول خاصة بالشخصية لكل من العملاء والمستشارين. وقد ساعدت استثمارات الشركة في الخبرة الرقمية والمواهب وقيادة الفكر على تأسيس حضور قوي في السوق في هذا المجال. وقد ساهم النظام البيئي لشراكة الطرف الثالث لشركة Broadridge والحلول التحويلية التي تمكّن المستشارين من التعامل مع العملاء في الاعتراف بها كشركة رائدة في تقييم Everest Group.

أعرب دوج ديشوتر، الرئيس المشارك لحلول اتصالات المستثمرين في Broadridge، عن رضاه عن هذا التكريم. وأكد التزامهم بالتعاون مع العملاء لتسريع تحولهم الرقمي ودفع المشاركة الرقمية بين المستثمرين. استشهدت DeSchutter بمنصاتها الرقمية وعروضها المبتكرة مثل Wealth InFocus باعتبارها عوامل تغير قواعد اللعبة في الصناعة.

قامت Everest Group بتقييم مقدمي الخدمات بناءً على المعلومات المقدمة لعام 2023، والتفاعلات مع مزودي DXP، ومراجع العملاء وقصص النجاح، وتعليقات المشترين. أظهر القادة تغطية شاملة عبر أنظمة إدارة المحتوى، وتجربة العملاء، وتجربة المستشارين. لقد تم اعتمادها على نطاق واسع من قبل شركات AWM على مستوى العالم واستثمرت بكثافة في الحلول الرقمية مثل لوحات المعلومات في الوقت الفعلي، والوكلاء الافتراضيين، وتحليلات بيانات العملاء، والدعم المتقدم القائم على التحليلات.

سلط مايك ألكسندر، رئيس شركة Broadridge لحلول الثروة، الضوء على استثماراتهم الطويلة الأمد في التكنولوجيا والمواهب التي سمحت لهم بتقديم منصات رقمية تحويلية. تعمل هذه المنصات على تحسين تجارب العملاء، وخفض التكاليف، وزيادة الكفاءة للشركات في الصناعات المالية وغيرها. أعرب ألكساندر عن سعادته بحصوله على اعتراف Everest Group وتركيزهم المستمر على تمكين العملاء من خلال تحديث مجموعاتهم التكنولوجية.

وفي الختام، يعكس الاعتراف ببرودريدج كشركة رائدة في تقييم مجموعة إيفرست التزامها بتقديم حلول رقمية مبتكرة لشركات إدارة الأصول والثروات. يسمح نموذجهم المفتوح للشركات بالاستفادة من مكونات محددة وفقًا لاحتياجاتها الإستراتيجية، مما يسهل تحديث مجموعتها التكنولوجية. بفضل خبرتها الواسعة في الصناعة، تواصل Broadridge العمل كشريك موثوق به في قيادة التحول الرقمي وتعزيز تجارب العملاء في قطاع الخدمات المالية.

مصادر:

- مجموعة ايفرست

– شركة برودريدج للحلول المالية