تطلق Monzo ميزة الاستثمارات، مما يسمح للمستخدمين بالاستثمار بمبلغ جنيه إسترليني واحد فقط

قدم بنك Monzo الرقمي الذي تبلغ قيمته 4.5 مليار دولار، ميزة جديدة تسمى "الاستثمارات" تتيح لعملائه الاستثمار في الصناديق التي اختارتها شركة إدارة الأصول العملاقة BlackRock. يمثل هذا أول دخول لمونزو في سوق الاستثمار وهو جزء من جهود الشركة لتوسيع خدماتها المالية وتوليد تدفقات إيرادات إضافية.

ستمكن ميزة الاستثمارات المستخدمين من بدء الاستثمار بمبلغ لا يتجاوز جنيهًا إسترلينيًا واحدًا، مما يضع Monzo في المنافسة مع البنوك القائمة مثل Chase والشركات الناشئة الأصغر سنًا مثل Chip وMoneybox وPlum. عملية التقديم بسيطة، حيث ينضم المستخدمون المؤهلون إلى قائمة انتظار للوصول إلى المنتج ثم تتم دعوتهم لإنشاء وعاء استثماري.

تقدم Monzo ثلاثة صناديق تديرها BlackRock: الحذر، والمتوازن، والمغامرة. يتمتع الصندوق الحذر بمخاطر منخفضة وعائد منخفض، أما الصندوق المتوازن فهو ذو مخاطر ومكافآت متوسطة، أما الصندوق المغامر فيتضمن مخصصات عالية المخاطر مع عوائد محتملة أكبر.

صرح الرئيس التنفيذي تي إس أنيل أن مونزو قررت تقديم ميزة الاستثمار لمعالجة نقص المعرفة وعوائق القدرة على تحمل التكاليف التي يواجهها البريطانيون عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. وكشفت الأبحاث التي أجريت بتكليف من مونزو أن 69% من سكان المملكة المتحدة غير متأكدين من المكان الذي يتجهون إليه للحصول على منتج استثماري يسهل الوصول إليه وسهل الاستخدام، وأن 60% من البالغين سيكونون أكثر ميلاً للاستثمار إذا كان الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار منخفضاً.

ستظهر ميزة الاستثمارات ضمن قسم الادخار والاستثمارات على شاشة Monzo الرئيسية وسيتم طرحها تدريجيًا لجميع العملاء المؤهلين في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، فإن العملاء الذين يعانون من صعوبات مالية أو الذين يتخلفون عن سداد الديون لن يتمكنوا من فتح استثمارات جديدة. سيتمتع المستخدمون أيضًا بالمرونة اللازمة لإجراء تغييرات أو إلغاء أو سحب استثماراتهم في أي وقت.

لدى Monzo حاليًا أكثر من 8 ملايين عميل في المملكة المتحدة وتهدف إلى التوسع في مجالات جديدة من الخدمات المالية لتحقيق ربحية العام بأكمله. أعلنت الشركة عن أول شهرين من الربحية في عام 2023.

ستأتي ميزة الاستثمارات برسوم ثابتة قدرها 0.59% شهريًا، تتكون من رسوم صندوق بنسبة 0.14% ورسوم منصة بنسبة 0.45%.

في حين أن مونزو ليس البنك الجديد الأول في المملكة المتحدة الذي يقدم ميزات استثمارية، فإن المنافسين مثل ستارلينج بنك وزوبا لا يقدمون مثل هذه الخيارات بعد. ومع ذلك، فإن العديد من منصات التكنولوجيا المالية مثل Revolut وFreetrade توفر بالفعل إمكانات تداول الأسهم. ونفى تي إس أنيل، الرئيس التنفيذي لمونزو، المزاعم القائلة بأن البنك تأخر عن حفل الاستثمار.

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المصدر: نبك