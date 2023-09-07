Cinedubs: تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام بأي لغة في المسرح

شهد شباك التذاكر في الهند تنوعًا في الأفلام بلغات مختلفة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تتوفر جميع الأفلام بجميع اللغات، مما يجعل من الصعب على الأشخاص الاستمتاع بالأفلام بلغتهم المفضلة. أدرك Aditya وVineet Kashyap هذه المشكلة وقاما بتأسيس Cinedubs، وهو تطبيق يمكّن المستخدمين من مشاهدة الأفلام بلغتهم الخاصة في المسرح، بغض النظر عن اللغة التي يتم عرض الفيلم بها.

يعمل Cinedubs من خلال السماح للمستخدمين بتنزيل الموسيقى التصويرية للفيلم بلغتهم المفضلة باستخدام التطبيق. عند الجلوس في المسرح، يقوم التطبيق بمزامنة الصوت مع العناصر المرئية التي تظهر على الشاشة، مما يوفر للمستخدمين تجربة مشاهدة أفلام خاصة باللغة. يستخدم التطبيق تقنية في انتظار الحصول على براءة اختراع تسجل 5 ثوانٍ من الصوت من الشاشة وتكتشف الطابع الزمني للفيلم، مما يضمن المزامنة الدقيقة.

استثمر مؤسسو Cinedubs حوالي نصف مليون دولار من مدخراتهم الخاصة على مدى 3-4 سنوات لتطوير التطبيق وتأسيس الشركة. التطبيق مجاني للاستخدام حاليًا، لكن المؤسسين يخططون لبدء تحصيل رسوم رمزية اعتبارًا من منتصف العام المقبل. كما يخططون أيضًا لتقديم اشتراكات سنوية ونصف سنوية وربع سنوية لتنزيلات غير محدودة للموسيقى التصويرية للأفلام، بالإضافة إلى خيارات الدفع لكل تنزيل والإعلانات داخل التطبيق.

حصلت شركة Cinedubs بالفعل على حقوق 15 فيلمًا، بما في ذلك "Rocketry: The Nambi Effect" و"Vikrant Rona" و"Sita Ramam"، وتجري محادثات مع العديد من دور الإنتاج في الهند وهوليوود للتعاون المستقبلي. وقد لاقى التطبيق استحسانًا كبيرًا، حيث قام أكثر من 35,000 مستخدم حول العالم بتنزيل 80,000 مقطع صوتي لفيلم.

تقدر قيمة سوق دبلجة الأفلام العالمية بـ 3.5 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى 5.3 مليار دولار بحلول عام 2018. وتهدف Cinedubs إلى جذب مليوني مستخدم بحلول السنة المالية 24-25 وتحقيق إيرادات بقيمة 2.3 مليون دولار خلال نفس الفترة. وتخطط الشركة الناشئة لتوسيع نطاق أعمالها بشكل أعمق في الأسواق الهندية والشرق الأوسط ودخول الولايات المتحدة وأوروبا بحلول عام 2024.

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