علماء برازيليون يطورون جهاز استشعار مبتكر لرصد وجود المضادات الحيوية في الماء والغذاء

نجح العلماء في مركز تطوير المواد الوظيفية (CDMF) في البرازيل في إنشاء جهاز استشعار ثوري يمكنه اكتشاف وجود المضاد الحيوي ميترونيدازول في الكائنات الحية والبيئة. ويهدف البحث الذي نشر مؤخرا في مجلة السوائل الجزيئية إلى معالجة تراكم مادة ميترونيدازول في الجسم، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة. يعد رصد مستويات هذا المضاد الحيوي في الدم والماء واللحوم والحليب أمرًا بالغ الأهمية لضمان الصحة والسلامة العامة.

يجمع المستشعر الذي طوره الباحثون البرازيليون بين البوليمرات الفلورية المغناطيسية متعددة الوظائف المطبوعة جزيئيًا (MFMIP) مع مركب مرجعي غير مطبوع. وفي الاختبارات التي أجريت على عينات المياه، أظهر المستشعر حساسية استثنائية ومزايا عملية، بما في ذلك قدرات التحليل في الوقت الحقيقي وسهولة الاستخدام. تجعل هذه الميزات المستشعر أداة واعدة لمراقبة مستويات الميترونيدازول في بيئات مختلفة.

يضم فريق الباحثين المشاركين في هذه الدراسة لايس مينديز ألفارينجا، ولوتشيانو سيندرا فيرتوسو، وكريستيان دوس ريس فيليسيانو، وبرونو جيوردانو ألفارينجا، وهاستر ماكسيميلر كامبوس دي باولا، ويارا لويزا كويلو، ولويس هنريكي مينديز دا سيلفا، ولويز فرناندو جوروب، وماريان غونسالفيس سانتوس. . وقد أدى تعاونهم إلى تحقيق تقدم كبير في تكنولوجيا مراقبة المضادات الحيوية.

يتمتع هذا المستشعر المبتكر بالقدرة على إحداث ثورة في طريقة مراقبة مستويات المضادات الحيوية في مصادر المياه والغذاء. ومن خلال توفير طريقة حساسة وعملية للكشف عن الميترونيدازول، يمكن أن يساهم هذا المستشعر في الصحة العامة ورفاهية الأفراد الذين يستهلكون هذه الموارد. ويؤكد تطوير وتطبيق هذا المستشعر على أهمية البحث والابتكار المستمرين في معالجة المخاوف البيئية والمتعلقة بالصحة العامة في جميع أنحاء العالم.

وتجري المزيد من الدراسات لاستكشاف التطبيقات الأوسع لهذا المستشعر وتطوير تقنيات مماثلة لمراقبة المضادات الحيوية الأخرى أيضًا. وبما أن مقاومة المضادات الحيوية والتلوث لا تزال تشكل قضايا ملحة، فإن تطوير أدوات واستراتيجيات المراقبة المتقدمة أمر بالغ الأهمية في التخفيف من المخاطر المحتملة وضمان سلامة إمداداتنا من المياه والغذاء.