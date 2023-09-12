اللائحة الأوروبية الجديدة تجبر شركة Apple على اعتماد شحن USB-C لجهاز iPhone 15

أعلنت شركة Apple أن أحدث خط إنتاج لها، iPhone 15، سيكون مزودًا بمنافذ USB-C بدلاً من منفذ Lightning الخاص بها. وتأتي هذه الخطوة استجابة لقاعدة جديدة أقرتها الجهات التنظيمية الأوروبية والتي تفرض استخدام شحن USB-C عبر الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية. ويهدف التغيير إلى تقليل النفايات الإلكترونية وجعل أسلاك الشحن أكثر توافقًا عبر أجهزة متعددة.

لقد وضعت شركة آبل نفسها تقليديًا كحارس البوابة الرئيسي لقاعدة مستخدميها الكبيرة، لكنها تواجه الآن ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى متطلبات USB-C، تواجه شركة Apple قواعد جديدة في أوروبا ستجبرها على السماح ببيع تطبيقات iPhone خارج متجر التطبيقات الخاص بها. كما يتم التحقيق مع الشركة في الولايات المتحدة لمنع الآخرين من استخدام خاصية النقر للدفع الخاصة بجهاز iPhone، وهناك حملة صارمة ضد استخدام iPhone في أماكن العمل الصينية.

وفي حين أن هذه التحديات التنظيمية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه شركة آبل إعادة إحياء أعمالها وسط انخفاض مبيعات أجهزة iPad وأجهزة Mac، إلا أن الشركة لا تزال قوة مهيمنة في سوق الهواتف الذكية. لا يزال iPhone يمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات Apple، وتبيع الشركة أكثر من 200 مليون iPhone سنويًا.

تتضمن تشكيلة iPhone 15 العديد من التحسينات والميزات الجديدة، مثل كاميرات أفضل وحدود أصغر حول الشاشة والقدرة على تسجيل فيديو ثلاثي الأبعاد. تتميز طرازات Pro المتطورة أيضًا بجسم أخف من التيتانيوم وأداء محسّن من خلال عملية تصنيع متطورة. ورفعت شركة آبل أيضًا سعر طرازها المتميز، iPhone Pro Max، بنسبة 9 بالمائة.

وكشفت شركة Apple أيضًا عن تحديثات لعروض Apple Watch، بما في ذلك ساعة Series 9 التي تتيح للمستخدمين الرد على المكالمات الهاتفية من خلال النقر بإصبعي الإبهام والسبابة معًا مرتين. تتميز ساعة Apple Watch Ultra، الموجهة لعشاق الهواء الطلق، بشاشة أكثر سطوعًا وإمكانيات جديدة لراكبي الدراجات.

بشكل عام، على الرغم من أن التغييرات في تشكيلة iPhone قد لا تكون رائدة، إلا أنها توفر حوافز كافية للمستخدمين الذين لديهم أجهزة قديمة للترقية. ومع ذلك، ستحتاج شركة آبل إلى اجتياز التدقيق المتزايد من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم للحفاظ على مكانتها في السوق.

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