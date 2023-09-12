iPhone 15 الجديد: ما يمكن توقعه من حدث Apple Wonderlust

من المقرر أن تعلن شركة آبل عن أحدث تشكيلة من هواتف iPhone في حدث “Wonderlust” الذي سيعقد في مقرها الرئيسي في وادي السيليكون. وبينما لم يتم الكشف عن سوى القليل من المعلومات حول أجهزة iPhone الجديدة، فمن المتوقع أن تركز الشركة على تحسين الأداء وتنفيذ شاحن عالمي. يتماشى هذا الانتقال إلى الشاحن العالمي مع قانون الاتحاد الأوروبي المقرر أن يصبح إلزاميًا في أوروبا العام المقبل.

ويأتي طرح iPhone 15 في وقت تواجه فيه شركة Apple تحديات في السوق الصينية، حيث تشير التقارير إلى أن الحكومة تمنع موظفي الخدمة المدنية من استخدام هواتفها. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون له تأثير ضئيل على المبيعات، إلا أنه يسلط الضوء على المخاوف بشأن اعتماد أبل على الصين في التصنيع وسط التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.

في الأرباع الأخيرة، شهدت شركة Apple انخفاضًا في مبيعات iPhone بسبب ارتفاع الأسعار، مما دفع العملاء إلى تأخير الترقية إلى الطرازات الأحدث. ولمعالجة هذه المشكلة، تشير العديد من الشائعات إلى أن شركة آبل ستتبنى منفذ USB-C عالمي للشحن ونقل البيانات، لتحل محل موصلات Lightning الخاصة بها. يتماشى هذا التغيير مع قانون الاتحاد الأوروبي الذي يفرض استخدام USB-C كشاحن قياسي لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الجديدة بدءًا من أواخر عام 2024.

ويزعم صناع القرار في الاتحاد الأوروبي أن هذه القاعدة من شأنها تبسيط حياة الأوروبيين، والحد من النفايات الإلكترونية، وخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين. وتستخدم شركة آبل بالفعل منافذ شحن USB-C على أجهزة iPad وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها، لكنها قاومت التبديل على أجهزة iPhone، مشيرة إلى مخاوف بشأن خنق الابتكار وتعريض الأمن للخطر. ومع ذلك، يُنظر الآن إلى التحول إلى USB-C على أنه أمر لا مفر منه.

بالإضافة إلى تغيير الشاحن، من المتوقع أن تقدم شركة Apple تحسينات على كاميرات وشرائح iPhone، إلى جانب زيادات محتملة في أسعار طرازات Pro الخاصة بها. سيكون نجاح iPhone 15 أمرًا بالغ الأهمية لأداء Apple في العام المقبل، حيث تهدف الشركة إلى استعادة الزخم بعد أرباع قليلة باهتة.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن القيود الصينية على أجهزة آيفون، فقد سلط المسؤولون التنفيذيون في شركة أبل الضوء على زيادة طفيفة في المبيعات في السوق الصينية خلال فترة الانخفاض العام. ويقدر المحللون أن الحظر المحتمل سيؤثر على جزء صغير من مبيعات iPhone في الصين. ومع ذلك، فمن الواضح أن الصين تظل سوقًا مهمًا لشركة أبل، وأي مشاعر سلبية من الحكومة الصينية تعتبر مدعاة للقلق.

مصادر:

- ا ف ب

- محلل Techsponential آفي جرينجارت

- المحلل الرئيسي لشركة Insider Intelligence يوري وورمسر

- محلل Wedbush دان إيفز