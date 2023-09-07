تقدم شركة Bang & Olufsen مكبر الصوت اللاسلكي Beolab 8 المزود بتقنية التتبع فائقة العرض

كشفت شركة Bang & Olufsen (B&O)، وهي شركة الصوت الشهيرة، عن أحدث ابتكاراتها في مجال مكبرات الصوت اللاسلكية. يشتمل مكبر الصوت Beolab 8 على تقنية النطاق العريض للغاية (UWB) لتتبع موقع المستخدم في الغرفة، مما يضمن تجربة صوتية مثالية. هذه التقنية، المعروفة سابقًا بتمكين التتبع الدقيق للموقع في أجهزة مثل AirTags من Apple، يتم استخدامها الآن لتحسين الأداء الصوتي.

يتميز مكبر الصوت اللاسلكي Beolab 8 بتصميم أنيق مع غلاف من الألومنيوم، ومتوفر بثلاثة خيارات من الألوان. يمكن طلب الشبكة الأمامية إما بقماش صوتي عادي أو بثلاثة ألوان من خشب البلوط. يمكن وضع مكبر الصوت على حوامل مختلفة، بما في ذلك خيار التثبيت بالسقف. بسعر يبدأ من 2,749 دولارًا أمريكيًا، قد تختلف التكلفة اعتمادًا على التشطيبات المختارة ونوع الحامل.

لتحسين تجربة الاستماع، يوفر Beolab 8 ميزة التحكم في عرض الشعاع، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين الوضع الضيق للحصول على صوت دقيق في النقطة الجميلة أو الوضع الواسع للصوت المنتشر في جميع أنحاء الغرفة. تشير مصابيح LED الموجودة على مكبر الصوت إلى وضع الصوت النشط.

نظام تتبع UWB الخاص بالسماعة ليس غازيًا. وهو يعتمد على الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم، مما يتطلب تفعيلًا صريحًا داخل تطبيق B&O. إنه لا يتتبع الأفراد ولكنه يركز على الحفاظ على موقع المستخدم بالنسبة للمتحدث. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن Beolab 8 ميزة تعويض الغرفة، والتي تعمل على تكييف الصوت بناءً على الخصائص الصوتية الفريدة للغرفة.

من حيث الأداء، يضم Beolab 8 إعدادًا ثلاثي المحركات، بما في ذلك مكبر صوت مقاس 16 مم، ومدى متوسط ​​مقاس 3 بوصات، ومكبر صوت مقاس 5.25 بوصة. على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول التضخيم وإخراج الطاقة، إلا أن مكبرات الصوت B&O تشتهر بإعادة إنتاج الصوت عالي الجودة.

يمكن استخدام Beolab 8 كمكبر صوت مستقل أو إقرانه مع Beolab 8 آخر لإعداد استريو. ويمكن أيضًا دمجه بسلاسة في أنظمة صوت أكبر من خلال ميزة Powerlink، التي تتيح الاتصالات السلكية واللاسلكية مع مكبرات الصوت والمكونات الأخرى من B&O.

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