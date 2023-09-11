إشارات البيع المحتملة لشركة Gearbox Entertainment إلى إعادة الهيكلة داخل مجموعة Embracer Group

قد تنفصل شركة Gearbox Entertainment، مطور الألعاب الشهير والناشر المسؤول عن سلسلة شعبية مثل Borderlands وRemnant وHomeworld، عن شركتها الأم Embracer Group قريبًا. تشير التقارير إلى أن Embracer Group تدرس بيع Gearbox Entertainment كجزء من خطة إعادة الهيكلة المستمرة.

اكتسبت Embracer Group شهرة في السنوات الأخيرة بسبب عمليات الاستحواذ العديدة التي قامت بها على المطورين والناشرين والملكية الفكرية. ومع ذلك، فقد انعكس هذا الاتجاه بعد فشل صفقة مع مجموعة Savvy Games Group التي تمولها الحكومة السعودية. وقد شهدت أعقاب ذلك قيام Embracer Group بتسريح المطورين وإغلاق الاستوديوهات، وكان آخر إغلاق هو إغلاق Volition، المسؤولة عن سلسلة Saints Row المشهورة.

في حين أن Embracer Group لم تعلق رسميًا على الأمر، فإن رسالة بريد إلكتروني داخلية من دان هيويت، كبير مسؤولي الاتصالات في Gearbox، حصلت عليها بلومبرج، تؤكد احتمال بيع أو إعادة تأسيس Gearbox Entertainment ككيان مستقل. يذكر هيويت أن "الحالة الأساسية هي أن Gearbox تظل جزءًا من Embracer"، ولكنه يذكر أيضًا أنه يتم النظر في خيارات أخرى. لا يزال مصير Gearbox Entertainment غير مؤكد، ومن المرجح أن تظهر التكهنات في الأسابيع المقبلة.

على الرغم من نجاح ألعاب مثل Borderlands 3 وRemnant II، فإن تفكير Embracer Group في الانفصال عن Gearbox Entertainment يشير إلى تحول في استراتيجية نمو الشركة. وستكون الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل شركة Gearbox، التي أصبحت شركة يجب مراقبتها عن كثب.

مصادر:

– “قد تكون Gearbox Entertainment معروضة للبيع بعد إعادة الهيكلة في الشركة الأم Embracer” – رويترز

– بريد إلكتروني داخلي من دان هيويت، كبير مسؤولي الاتصالات في Gearbox – بلومبرج