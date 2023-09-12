تم الاعتراف بشركة Bonitasoft كشركة رائدة في برامج أتمتة العمليات الرقمية

تم الاعتراف بشركة Bonitasoft، الشركة الرائدة في برمجيات أتمتة العمليات الرقمية (DPA)، من قبل Quadrant Knowledge Solutions كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا في تحليل SPARK Matrix الخاص بها. توفر SPARK Matrix تحليلاً مفصلاً لسوق برمجيات DPA العالمية، بما في ذلك ديناميكيات السوق والاتجاهات الرئيسية وطبيعة البائعين والموقع التنافسي.

تقدم Bonitasoft منصة شاملة لأتمتة سير العمل والعمليات التجارية. تتيح المنصة للمستخدمين تصميم ونمذجة وتنفيذ ومراقبة العمليات التجارية، مما يتيح التميز التشغيلي وتحسين تجارب العملاء والتكيف السريع مع متطلبات السوق المتغيرة. بفضل قدراتها الواسعة ومراجع العملاء والمنصة السحابية الأصلية، حصلت Bonitasoft على تقييمات قوية في التميز التكنولوجي وتأثير العملاء.

إحدى نقاط القوة الرئيسية لـ Bonitasoft هي قابليتها للتوسعة. يمكن نشر النظام الأساسي محليًا أو في السحابة ويدعم Java، مما يمكّن المطورين من حل المشكلات المعقدة باستخدام العديد من نقاط الامتداد. يتيح مجتمع Bonitasoft، وهو نظام بيئي مفتوح المصدر، للمطورين والممارسين تعلم التطبيقات ومناقشتها والوصول إليها مجانًا. وهذا يلغي الاعتماد على التكنولوجيا الخاصة ويوفر تجربة مستدامة للمستخدمين.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Bonitasoft Charles Souillard عن فخره بالاعتراف به كقائد تكنولوجي في Quadrant Knowledge SPARK Matrix. وشدد على التزام Bonitasoft بالاستثمار المستمر في البحث والتطوير لتزويد المطورين بالأدوات اللازمة لتسريع وقت طرح التطبيقات العملية ومشاريع الأتمتة في السوق.

يتم تعريف برنامج أتمتة العمليات الرقمية على أنه مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تمكن المؤسسات من أتمتة سير العمل والعمليات التجارية. فهو يوفر منصة مركزية لتصميم ونمذجة وتنفيذ ومراقبة العمليات التجارية لتحقيق التميز التشغيلي وتعزيز تجارب العملاء. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وأتمتة العمليات الروبوتية، وأتمتة سير العمل، يقلل برنامج DPA من المهام اليدوية، ويعزز الكفاءة التشغيلية، ويحسن الإنتاجية الإجمالية.

يعمل دمج RPA مع برنامج DPA على تسهيل التعاون السلس، مما يعزز إنتاجية القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور المنصات منخفضة التعليمات البرمجية أو بدون تعليمات برمجية يمكّن المطورين المواطنين من إنشاء ونشر عمليات آلية دون معرفة واسعة بالبرمجة. تحصل المنظمات التي تستفيد من هذه التطورات على ميزة تنافسية وتدفع السوق إلى الأمام.

وفي الختام، فإن الاعتراف بشركة Bonitasoft كشركة رائدة في برامج أتمتة العمليات الرقمية يسلط الضوء على قدراتها الشاملة ومراجع العملاء المقنعة والالتزام بالابتكار. من خلال توفير منصة تمكن المؤسسات من أتمتة عملياتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تعمل Bonitasoft على تمكين الشركات من تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بها.

التعاريف:

- برنامج أتمتة العمليات الرقمية (DPA): مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تعمل على أتمتة سير العمل والعمليات التجارية.

- SPARK Matrix: طريقة تحليل وتصنيف تنافسية تستخدمها شركة Quadrant Knowledge Solutions.

مصادر:

– بيان صحفي من Bonitasoft – حلول المعرفة الرباعية

– حلول المعرفة الرباعية