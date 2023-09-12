يدعو بنك إنجلترا إلى إجراء محادثة وطنية حول المخاوف المتعلقة بخصوصية الجنيه الرقمي

دعت نائبة محافظ بنك إنجلترا المعينة سارة بريدين إلى "محادثة وطنية" لمعالجة المخاوف العامة المحيطة بتداعيات الخصوصية للنسخة الرقمية من الجنيه الاسترليني. يستكشف بنك إنجلترا ووزارة المالية البريطانية إمكانية طرح الجنيه الرقمي في المستقبل القريب. ومع ذلك، يرى النقاد أن العملة الرقمية يمكن أن تمكن الحكومات من مراقبة عادات الإنفاق لدى الأفراد وتعقيد المعاملات النقدية.

وشدد بريدين على ضرورة معالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية وتعزيز الحوار المفتوح حول هذا الموضوع. وأكدت أن الجنيه الرقمي سيكون بمثابة الأساس لجميع المعاملات الرقمية، مما يضمن الثقة في العملة. ومع ذلك، فقد أقرت بوجود تحديات في إدارة الخصوصية وتحديد دور الدولة فيما يتعلق بالعملة الرقمية.

كما أقر Breeden بمخاوف الخصوصية المتعلقة بقابلية البرمجة، حيث سلط الضوء على الحاجة إلى وضع تشريعات وشروط وأحكام واضحة لمعالجة هذه المخاوف.

وشدد بريدن كذلك على أن الخصوصية يجب أن تكون أيضًا أولوية عند النظر في العملات الرقمية للقطاع الخاص. وأشارت إلى أن إحدى عشرة دولة قد طرحت بالفعل نسخًا رقمية من عملاتها، ويدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الاحتمال أيضًا.

يعد التأثير على الاستقرار المالي أحد الاعتبارات الرئيسية الأخرى لبريدين. سيتم نشر الردود على المشاورة العامة بشأن الجنيه الرقمي في وقت لاحق من هذا العام، مما يوفر مزيدًا من المعرفة حول الجوانب المختلفة للاقتراح.

ومن الجدير بالذكر أن بريدين رفض فكرة أن العملة الرقمية من شأنها أن تقضي على توافر النقد كما اقترح النقاد.

المصادر: رويترز

التعاريف:

– الجنيه الرقمي: نسخة رقمية من عملة المملكة المتحدة، الجنيه الإسترليني.

– بنك إنجلترا (BoE): البنك المركزي للمملكة المتحدة.

– مخاوف الخصوصية: المخاوف المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية وحقوق الخصوصية الفردية.

- قابلية البرمجة: القدرة على كتابة تعليمات برمجية أو تعليمات لجهاز الكمبيوتر أو النظام الرقمي لتنفيذ وظائف أو مهام محددة.

– الاستقرار المالي: الحالة التي يكون فيها النظام المالي، مثل النظام المصرفي، قادراً على تحمل الصدمات والحفاظ على عمله.

– الاستشارة العامة: عملية البحث عن مساهمة عامة أو تعليقات حول موضوع أو مقترح معين.

المصدر: رويترز