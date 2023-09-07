إن اكتشاف ثغرة أمنية مستغلة بنقرة صفرية في الأسبوع الماضي يثير مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني

كشفت منظمة Citizen Lab، وهي منظمة بحثية بارزة، مؤخرًا عن مشكلة تتعلق بالأمن السيبراني. أثناء فحص جهاز أحد الأفراد المرتبطين بمنظمة مجتمع مدني، اكتشفوا ثغرة أمنية مستغلة بشكل نشط. تم استخدام هذه الثغرة الأمنية لتوزيع برنامج التجسس المرتزقة Pegasus الذي طورته مجموعة NSO.

تم تسمية سلسلة الاستغلال المسؤولة عن هذا الاختراق باسم BLASTPASS. لقد استهدفت أجهزة iPhone التي تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، وما يميزها هو قدرتها على اختراق الأجهزة دون الحاجة إلى أي تفاعل من الضحية. يعمل الاستغلال عن طريق إرسال مرفقات PassKit، التي تحتوي على صور ضارة، من حساب iMessage الخاص بالمهاجم إلى الهدف.

قام Citizen Lab على الفور بمشاركة النتائج التي توصل إليها مع شركة Apple وساعدهم في تحقيقهم. ردًا على ذلك، أصدرت Apple اثنتين من نقاط الضعف والتعرض الشائعة (CVEs) المتعلقة بسلسلة الاستغلال هذه (CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061). كما حثت الشركة جميع المستخدمين على تحديث أجهزتهم على الفور لضمان أمانهم.

وفي ضوء هذا الاكتشاف، من المهم للأفراد والمؤسسات أن يكونوا يقظين بشأن أمنهم السيبراني. يؤكد Citizen Lab على حاجة الجميع، وخاصة أولئك الذين قد يواجهون مخاطر متزايدة بسبب دورهم أو أنشطتهم، إلى تمكين وضع القفل الخاص بشركة Apple وتحديث أجهزتهم بانتظام.

يسلط الحادث مرة أخرى الضوء على كيفية استهداف منظمات المجتمع المدني بشكل متكرر من خلال تقنيات الاستغلال وبرامج التجسس المتطورة للغاية. ومن خلال الدعم النشط لمثل هذه المنظمات والتعاون معها، يمكننا تعزيز أمننا السيبراني الجماعي. إن استجابة Apple السريعة ودورة التصحيح جديرة بالثناء، لأنها تؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لمعالجة هذه التهديدات.

بشكل عام، يعد هذا الاكتشاف بمثابة تذكير مهم بالحاجة المستمرة إلى تدابير قوية واستباقية للأمن السيبراني، خاصة مع استمرار الجهات الفاعلة الخبيثة في تطوير تقنيات متطورة بشكل متزايد. من الضروري أن يظل المستخدمون على اطلاع، وأن يظلوا حذرين، وأن يقوموا بتنفيذ التحديثات الأمنية اللازمة لحماية أجهزتهم ومعلوماتهم الحساسة.

مصادر:

– مختبر المواطن