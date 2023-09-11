تم استغلال ثغرة أمنية أخرى في نظام التشغيل iOS بواسطة برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة NSO

تواجه شركة Apple مرة أخرى انتقادات بشأن ثغرة أمنية في برامجها، حيث اكتشف الباحثون خطأً آخر في تطبيق iMessage. يتيح هذا الاستغلال الجديد تسليم برنامج التجسس Pegasus، وهو أداة مراقبة تجارية طورتها مجموعة NSO، وهي شركة إسرائيلية. أفاد باحثو Citizen Lab، الذين اكتشفوا الثغرة الأمنية، أن برنامج Pegasus يُستخدم بشكل نشط لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان.

يستطيع Pegasus تثبيت نفسه على هاتف المستخدم دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم أو النقر على الرابط. وبمجرد تثبيته، فإنه يوفر للمتسلل إمكانية الوصول الكامل إلى الهاتف، بما في ذلك محتوياته والكاميرات والميكروفون. تدعي مجموعة NSO أنها تبيع برامج التجسس الخاصة بها للجهات الحكومية فقط بموافقة الحكومة الإسرائيلية، وتنفي مزاعم استهداف نشطاء حقوق الإنسان.

أصدرت شركة Apple تحديثًا أمنيًا، iOS 16.6.1، تحث فيه المستخدمين على تحديث أجهزتهم على الفور. يتضمن التحديث تصحيحات لثغرتين من نقاط الضعف التي تم استخدامها ضد أحد أعضاء منظمة المجتمع المدني في واشنطن العاصمة. وتم اكتشاف الثغرات أثناء التحقيق في الاستغلال الأولي. كان من شأن وضع Lockdown Mode الذي تم اختياره من Apple، والذي تم تصميمه لتحسين ميزات الأمان ومنع الهجمات المستهدفة، أن يمنع عمليات الاستغلال المحددة هذه.

تتضمن سلسلة الاستغلال، المعروفة باسم BLASTPASS، إرسال مرفقات PassKit تحتوي على صور ضارة من حساب iMessage الخاص بالمهاجم إلى الضحية. أصدرت Apple اثنين من رموز CVE المتعلقة بسلسلة الاستغلال هذه، CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061. تسمح نقاط الضعف هذه للجهات الفاعلة في مجال التهديد بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية.

على الرغم من الجهود التي تبذلها شركة آبل لتصحيح ثغرات اليوم صفر، يقول المتشككون أن برامج الشركة، وخاصة iMessage، لا تزال تواجه مشكلات أمنية. أصلحت Apple إجمالي 13 يومًا صفرًا في عام 2023، بما في ذلك مشكلات تجاوز سعة المخزن المؤقت والتحقق من الصحة. أدى تكامل iMessages والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني إلى تعقيد منطق النظام الأساسي وسلوكه، مما أدى إلى حدوث ارتباك ونقاط ضعف محتملة.

إن الاكتشاف الأخير لثغرة يوم الصفر واستخدام برنامج التجسس Pegasus في استهداف نشطاء حقوق الإنسان يسلط الضوء على الحاجة إلى اليقظة المستمرة في معالجة نقاط الضعف في البرامج. إن استجابة Apple السريعة في التحقيق في هذه الثغرات الأمنية وتصحيحها أمر يستحق الثناء، ولكنه يؤكد أيضًا حقيقة أن عمليات الاستغلال وبرامج التجسس المتطورة للغاية لا تزال تشكل مخاطر على المجتمع المدني.

مصادر:

– [المصدر 1 – أصدرت Apple تحديثًا أمنيًا رئيسيًا]

– [المصدر 2 – تقوم Apple بإصلاح أخطاء يوم الصفر]

– [المصدر 3 - النقر بدون نقرة، واستغلال يوم الصفر الذي تم التقاطه في البرية]