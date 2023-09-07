من المتوقع حدوث المزيد من العواصف المتفرقة مع درجات حرارة أكثر برودة

وتتوقع توقعات الطقس للأيام المقبلة المزيد من العواصف المتفرقة ودرجات الحرارة الباردة في جميع أنحاء المنطقة. ومن المتوقع أن يخفف هذا التغيير في الطقس من موجة الحر الأخيرة ويوفر بعض الأمطار التي تشتد الحاجة إليها.

تشير العواصف المتفرقة إلى العواصف الرعدية التي تتطور بنمط عشوائي أو متفرق، بدلاً من تنظيمها في خط أو مجموعة محددة. يمكن أن تجلب هذه العواصف رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة وبرقًا، وقد تستمر لفترة قصيرة من الوقت قبل المضي قدمًا.

درجات الحرارة الباردة هي نتيجة للتغير في أنماط الطقس، مع تحرك جبهة باردة إلى المنطقة. سيوفر هذا الانخفاض في درجة الحرارة استراحة من الحرارة الشديدة ويسمح بظروف أكثر راحة.

وفي حين أن العواصف قد توفر بعض الراحة من الحرارة، إلا أنها تجلب أيضًا خطر حدوث فيضانات محلية. ومع سقوط أمطار غزيرة في فترة زمنية قصيرة، من المهم أن يظل السكان على اطلاع واستعداد. يُنصح بتجنب المناطق المنخفضة ووضع خطة طوارئ.

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