عاد حدث UC Station إلى Battlegrounds Mobile India (BGMI) في سبتمبر المقبل، مما يوفر للاعبين فرصة التعمق في عالم الدوران والجمع وتعزيز تجربة الألعاب الخاصة بهم من خلال الحصول على UC (Unknown Cash). سيساعد هذا الدليل التفصيلي اللاعبين في التنقل في حدث UC Station من خلال توفير المعلومات الأساسية، بما في ذلك مدة الحدث وتعليمات المشاركة والحد الأقصى من قيود الشراء والمكافآت، بالإضافة إلى تكتيكات الخبراء لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

سواء كان اللاعبون من لاعبي BGMI ذوي الخبرة أو مبتدئين في البداية، يعد حدث UC Station بمكافآت مثيرة داخل اللعبة وعملة يمكن أن تساعدهم في رحلة اللعب الخاصة بهم.

تعد المشاركة في حدث UC Station الخاص بـ BGMI أمرًا بسيطًا، ولكن من المهم اتباع هذه الخطوات لضمان تحقيق اللاعبين أقصى استفادة منه:

الخطوة 1: الوصول إلى الحدث عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب BGMI الخاص بك. بمجرد دخولك إلى اللعبة، انتقل إلى قسم الحدث أو أي إشعارات داخل اللعبة بخصوص حدث UC Station.

الخطوة 2: قم بتدوير العجلة. سيواجه اللاعبون عجلة دوارة أو جهاز مشابه كجزء من واجهة الحدث. للمشاركة، اضغط على زر Spin وابدأ في تدوير العجلة.

الخطوة 3: الشراء العشوائي ومبالغ المكافآت. بعد تدوير العجلة، سوف تتلقى رقمين عشوائيين: مبلغ الشراء ومبلغ المكافأة. يشير مبلغ الشراء إلى UC التي يمكن شراؤها بأموال حقيقية إذا اختار اللاعبون الحصول على UC من هذه الدورة. يمثل مبلغ المكافأة UC الإضافية التي تم الحصول عليها نتيجة لحدث الدوران.

الخطوة 4: المطالبة بجوائزك. بعد التدوير، يمكن للاعبين جمع مبالغ الشراء والمكافآت، والتي ستتم إضافتها إلى رصيد UC الخاص بهم داخل اللعبة.

هناك نقاط مهمة يجب وضعها في الاعتبار عند المشاركة في حدث UC Station:

1) الحد الأقصى لمبلغ المكافأة. يمكن للاعبين الحصول على مكافأة بحد أقصى 200% بعد تدوير العجلة. ويعني هذا الحافز الكبير أن اللاعبين لديهم القدرة على مضاعفة كمية UC التي يشترونها خلال هذا الحدث.

2) الحد الأقصى لمبلغ الشراء. الحد الأقصى لمبلغ الشراء بعد الدوران هو 7,500 روبية هندية. تجدر الإشارة إلى أنه إذا أنفق اللاعبون 7,500 روبية هندية في المتجر داخل اللعبة، فسيحصلون على 8100 UC. ومع ذلك، فإن شراء UC من خلال الحدث يمكن أن يوفر مكافآت إضافية.

3) مكافآت عشوائية. يتضمن حدث محطة UC عنصرًا من العشوائية. تؤدي كل دورة إلى عملية شراء عشوائية ومبلغ إضافي، مما يزيد من إثارة الحدث وعدم القدرة على التنبؤ.

4) اللعب المسؤول. كما هو الحال مع أي حدث داخل اللعبة يتضمن معاملات بأموال حقيقية، من المهم التخطيط مسبقًا واللعب بمسؤولية. يمكن أن يساعد وضع القيود على النفس في منع الإفراط في الإنفاق على جامعة كاليفورنيا.

يجري حاليًا حدث UC Station في BGMI وسيختتم في 16 سبتمبر 2023 الساعة 5:29 صباحًا بتوقيت الهند القياسي.

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- مقال: سبورتسكيدا

– مصدر الصورة: سبورتسكيدا