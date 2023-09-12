الارتقاء بتجربة اللاعب باستخدام رموز استرداد BGMI

اكتسبت اللعبة الشهيرة Battlegrounds Mobile India (BGMI) قوة جذب منذ إزالة PUBG Mobile من السوق الهندية. إحدى الميزات التي تميز BGMI هي توفر شهادات استرداد BGMI اليومية، والتي يمكن استبدالها بمكافآت متنوعة داخل اللعبة.

تعد رموز استرداد BGMI بمثابة نعمة للاعبين ذوي الميزانية المحدودة. من خلال مبادلة هذه الشهادات، يمكن للاعبين الحصول على العملة داخل اللعبة المعروفة باسم "Unknown Cash" (UC)، بالإضافة إلى المشاعر والعناصر والتحسينات للأسلحة والمركبات. أفضل ما في الأمر هو أنه لم تعد هناك حاجة إلى رموز استرداد جديدة للحصول على UC، مما يسهل على اللاعبين المهتمين بالميزانية الوصول إلى هذه المكافآت القيمة.

في 12 سبتمبر 2023، هذه هي رموز استرداد BGMI المتوفرة:

– BTOQZHZ8CQ

– TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

- كرزبزيتر

– JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

– TIFZBHZK4A

– RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– بمتكزبزمفس

– 5FG10D33

– TQIZBz76F

- بمتفزبزقنك

– SD14G84FCC

– RNUZBZ9QQ

إذا كنت جديدًا في استرداد رموز BGMI، فإليك دليل خطوة بخطوة:

1. قم بزيارة صفحة سداد BGMI المخصصة.

2. قم بتأكيد حالة حساب BGMI الخاص بك.

3. أدخل الرمز الترويجي بدقة في الحقل المخصص لذلك.

4. حدد "استرداد" من الخيارات المتاحة.

5. تحقق من مخزونك داخل اللعبة للوصول إلى العناصر المستردة.

تفتح رموز الاسترداد هذه مكافآت متنوعة، بما في ذلك تحسينات للأسلحة النارية والمركبات، بالإضافة إلى مجموعة من العناصر داخل اللعبة. أصبح الانغماس في عالم BGMI الآسر الآن أكثر إثارة مع رموز 12 سبتمبر 2023.

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