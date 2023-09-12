حدث BGMI Aston Martin Speed ​​Drift: افتح المكافآت الحصرية مع Battlegrounds Mobile India

يستعد لاعبو Battlegrounds Mobile India (BGMI) للاستمتاع بحدث "Aston Martin Speed ​​Drift" المثير داخل اللعبة. بالتعاون مع شركة Aston Martin لصناعة السيارات الفاخرة، قدمت BGMI ثلاث سيارات رياضية عالية الأداء إلى اللعبة: Valkyrie وDBX707 وDBS Volante. تأتي هذه السيارات بألوان فريدة وميزات خاصة، مما يضيف مستوى إضافيًا من الإثارة للعبة.

تتميز سيارة Aston Martin DBS Volante بالملاحظة بشكل خاص لأنها أول سيارة رياضية قابلة للتحويل من BGMI. يمكن للاعبين الاستمتاع بإثارة فتح وإغلاق الجزء العلوي أثناء تجولهم في اللعبة. من خلال جمع سيارات Aston Martin الرياضية هذه في مرآبهم الافتراضي، يمكن للاعبين فتح العديد من المكافآت أثناء تقدمهم.

سيستمر حدث BGMI Aston Martin Speed ​​Drift حتى 10 أكتوبر 2023، مما يمنح اللاعبين متسعًا من الوقت للمشاركة وكسب الجوائز. ولجعل الحدث أكثر جاذبية، أصدرت BGMI رموز الاسترداد التي تسمح للاعبين بالحصول على مظاهر أسلحة مجانية، وأشكال مركبات، وعواطف، وأزياء، وأرصدة داخل اللعبة، وUC، والمزيد.

للحصول على رموز استرداد BGMI هذه، يحتاج اللاعبون إلى اتباع بعض الخطوات البسيطة. أولاً، يجب عليهم زيارة موقع BGMI الرسمي وإدخال معرف حرف BGMI الخاص بهم. وبعد ذلك، يمكنهم لصق رمز الاسترداد للمكافأة المطلوبة داخل اللعبة في المساحة المخصصة. بعد التحقق من رمز التحقق/رمز التحقق، يمكن للاعبين إرسال النموذج. بمجرد الانتهاء، سيتم إرسال الجوائز القابلة للاسترداد إلى بريد اللاعب داخل اللعبة، وتكون جاهزة للمطالبة بها.

لا تفوت هذا الحدث المثير وفرصة الحصول على مكافآت حصرية في BGMI. اجلس خلف عجلة قيادة سيارة Aston Martin الرياضية واستمتع بتجربة إثارة حدث "Aston Martin Speed ​​Drift" اليوم!

مصادر:

– [الموقع الرسمي لشركة BGMI]

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التعاريف:

– BGMI: Battlegrounds Mobile India

- UC: العملة داخل اللعبة

مصادر:

– الموقع الرسمي لـ BGMI

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