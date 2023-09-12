BeXide Studio سيعرض لعبة غير معلنة في معرض طوكيو للألعاب 2023

أعلن BeXide، الاستوديو ذو السمعة الطيبة والمعروف بألعابه الشهيرة مثل Doko Demo Issyo وSuper Bullet Break، أنه سيعرض عنوانًا غير معلن عنه لمنصات PlayStation 5 وSwitch والكمبيوتر الشخصي (Steam) في Tokyo Game Show 2023. سيتم عرض اللعبة المرتقبة جنبًا إلى جنب مع لعبة BeXide التي تم الإعلان عنها سابقًا، Persha and the Magic Labyrinth:Arabian Nyaights.

ستتاح لزوار الحدث فرصة لعب لعبة Persha and the Magic Labyrinth:Arabian Nyaights واللعبة التي لم يتم الكشف عنها في جناح "Indie Games Corner". كمكافأة خاصة للاعبين، ستقدم BeXide حاملات مفاتيح أكريليك حصرية في معرض طوكيو للألعاب 2023 للعبة Persha والمتاهة السحرية: Arab Nyaights، بالإضافة إلى حداثة أصلية منفصلة للعبة المعلن عنها حديثًا.

من المقرر عقد معرض طوكيو للألعاب 2023 في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر في ماكوهاري ميسي في تشيبا باليابان. يجذب حدث الألعاب هذا الذي يحظى بتقدير كبير محترفي الصناعة وعشاق الألعاب ووسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم، مما يوفر منصة للمطورين لعرض أحدث إبداعاتهم.

أثار قرار BeXide بتقديم لعبة غير معلنة في معرض Tokyo Game Show 2023 إثارة كبيرة بين المعجبين ومجتمع الألعاب. بفضل سجل الاستوديو في تقديم تجارب ألعاب ممتعة ومبتكرة، فإن الترقب لهذا العنوان الجديد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

المصدر: Gematsu.com