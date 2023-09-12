MetaStealer: أداة جديدة لسرقة المعلومات تستهدف شركات macOS

MetaStealer، برنامج ضار جديد لسرقة المعلومات، ظهر كتهديد لأنظمة Apple macOS. وهذا يُضاف إلى القائمة المتزايدة من عائلات البرمجيات الخبيثة، بما في ذلك Stealer وPureland وAtomic Stealer وRealst، التي ركزت على نظام التشغيل macOS. في هذا الهجوم الأخير، يتظاهر ممثلو التهديد بأنهم عملاء مزيفون لهندسة الضحايا اجتماعيًا لإطلاق حمولات ضارة.

يتم توزيع MetaStealer في شكل حزم تطبيقات محتالة بتنسيق صورة القرص (DMG). يقترب المهاجمون من أهدافهم من خلال مشاركة أرشيف ZIP محمي بكلمة مرور يحتوي على ملف DMG. شهدت الحالات السابقة برامج ضارة متخفية في شكل ملفات Adobe أو مثبتات لبرنامج Adobe Photoshop. تشير الأدلة إلى أن منتجات MetaStealer كانت موجودة في البرية منذ مارس 2023، وتم تحميل أحدث عينة إلى VirusTotal في 27 أغسطس 2023.

ما يميز MetaStealer هو تركيزه على استهداف مستخدمي الأعمال. عادةً، يتم توزيع البرامج الضارة لنظام التشغيل MacOS من خلال مواقع التورنت أو موزعي برامج الجهات الخارجية المشبوهين، الذين يقدمون إصدارات متصدعة من البرامج الشائعة. ومع ذلك، يستهدف MetaStealer على وجه التحديد مستخدمي الأعمال، بهدف جمع البيانات من iCloud Keychain وكلمات المرور المحفوظة والملفات الموجودة على المضيفين المخترقين. وقد لوحظ أيضًا أن بعض إصدارات البرامج الضارة تستهدف خدمات مثل Telegram وMeta.

يؤكد ظهور MetaStealer على الاتجاه المتزايد لاستهداف مستخدمي Mac لبياناتهم بين جهات التهديد. ويسلط هدفها المتمثل في سرقة سلسلة مفاتيح قيمة ومعلومات أخرى من مستخدمي الأعمال الضوء على إمكانية القيام بمزيد من أنشطة المجرمين الإلكترونيين أو الوصول إلى شبكات أعمال أكبر. ليس من الواضح ما إذا كان MetaStealer هو عمل نفس المؤلفين الذين يقفون وراء عائلات سارقة أخرى أم أنه نتيجة لمجموعات منفصلة من الجهات الفاعلة في مجال التهديد.

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مصادر:

– SentinelOne: تحليل فيل ستوكس