لماذا لا تمتلك شركة ستارفيلد مركبات أرضية، وفقًا لتود هوارد

أصبحت Starfield، أحدث لعبة تقمص الأدوار في العالم المفتوح من Bethesda، واحدة من أكبر الألعاب لهذا العام منذ صدورها. في حين يمكن للاعبين استكشاف مجرة ​​رقمية شاسعة باستخدام سفينة الفضاء المخصصة الخاصة بهم، فقد يجدون أنه من المخيب للآمال عدم وجود مركبات أرضية للمساعدة في استكشاف الكوكب. وفي مقابلة مع بلومبرج، أوضح تود هوارد، مدير اللعبة، سبب عدم تضمين المركبات الأرضية.

وذكر هوارد أن قرار استبعاد المركبات الأرضية تم اتخاذه لخلق تجربة استكشاف فريدة وغامرة للاعبين. ومن خلال تقييد قدرة اللاعبين على السفر سيرًا على الأقدام، يمكنهم حقًا تقدير السرعة التي يرون بها الأشياء على سطح الكوكب. بينما تم أخذ المركبات الأرضية في الاعتبار أثناء عملية التطوير، فإن تضمينها كان سيغير طريقة اللعب بشكل كبير، وأرادت بيثيسدا الحفاظ على مستوى معين من التحكم والاتساق.

ومع ذلك، لا يفتقر اللاعبون تمامًا إلى وسائل السفر الأسرع على الكواكب. بمجرد فتحها، يمكن للاعبين الوصول إلى jetpacks، مما يسمح لهم بالتحرك بوتيرة أسرع. وهذا يضيف عنصرًا جديدًا وممتعًا إلى اللعبة، خاصة وأن الكواكب المختلفة تتمتع بمستويات متفاوتة من الجاذبية، مما يؤدي إلى تجارب jetpack فريدة من نوعها.

وبينما قد يعبر بعض اللاعبين عن إحباطهم بسبب غياب المركبات الأرضية، يجد آخرون، مثل كاتب هذا المقال، أن الاستكشاف سيرًا على الأقدام يعزز التجربة الغامرة. يتيح الافتقار إلى السفر السريع وبطء وتيرة الاستكشاف على سطح الكواكب للاعبين استيعاب عالم اللعبة الواسع حقًا والاستمتاع بالشعور الذي يذكرنا بالتجول عبر المناظر الطبيعية الشاسعة، على غرار عناوين Bethesda السابقة مثل Fallout 3.

تجدر الإشارة إلى أن Bethesda قد تفكر في إضافة مركبات أرضية أو وسائل أخرى للسفر بشكل أسرع في المحتوى القابل للتنزيل (DLC) المستقبلي، إذا كان هناك طلب كافٍ من المجتمع. لكن في الوقت الحالي، يخدم غياب المركبات الأرضية في ستارفيلد غرضًا محددًا، وهو التأكيد على "تجربة" الاستكشاف.

مصادر:

- بلومبرج