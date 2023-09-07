أفضل مسرح منزلي Zebronics 5.1 Dolby Atmos لتجربة صوتية غامرة

إذا كنت تبحث عن نظام مكبرات صوت 5.1 لتحسين إعداد الصوت المنزلي لديك، فمن المهم مراعاة عدد القنوات وجودة الصوت التي تنتجها. تقدم Zebronics، العلامة التجارية الرائدة في الهند، مجموعة واسعة من المسارح المنزلية Dolby Atmos 5.1 التي توفر تجربة صوتية استثنائية.

تتميز أحدث موديلات Zebronics Home Theater 5.1 Dolby Atmos بلوحة أمامية أنيقة وتأتي مع كابلات فضائية خلفية طويلة للغاية لمزيد من الراحة. تم تصميم هذه السماعات خصيصًا للارتقاء بتجربة مشاهدة الأفلام الخاصة بك، وتوفير صوت محسن وأصلي يجلب السينما إلى غرفة المعيشة الخاصة بك.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض من أفضل أنظمة Zebronics Home Theater 5.1 Dolby Atmos المتوفرة في الهند:

1. مكبرات الصوت ZEBRONICS Zeb-Juke BAR 9500WS PRO Dolby 5.1

يوفر مكبر الصوت Zebronics الأكثر مبيعًا طاقة خرج إجمالية تبلغ 525 وات، بما في ذلك مضخم صوت بقدرة 150 وات، ومكبر صوت بقدرة 225 وات، وقمرين صناعيين لاسلكيين خلفيين بقدرة 75 وات. وهو يدعم خيارات اتصال متعددة، بما في ذلك HDMI وUSB، للاستماع إلى الموسيقى والبث دون انقطاع. بفضل التوافق مع تقنية Dolby Audio، يوفر مكبر الصوت هذا أصواتًا ثلاثية ونغمات صوتية واضحة، مما يسمح لك بملاحظة حتى أصغر تفاصيل الصوت. سعر المسرح المنزلي Zebronics 5.1 هو روبية. 15,998.

2. ZEBRONICS Juke BAR 9750 PRO 5.1.2 مكبرات الصوت المحيطية Dolby Atmos 525W

يتميز المسرح المنزلي Zebronics بتقنية Dolby Atmos 5.1 لتجربة صوت محيطي غامرة. يأتي مزودًا بأقمار صناعية خلفية لاسلكية مزدوجة، وبرامج تشغيل أمامية وأعلى في مكبر الصوت، ومضخم صوت عميق 6.5. يدعم مكبر الصوت أجهزة التلفاز الذكية وARC العادي لنقل معدل بيانات عالي، مما يضمن فك تشفير الصوت دون فقدان. بفضل شاشة LED الموجودة على مكبر الصوت، يمكنك بسهولة تحديد الوضع وضبط الإعدادات. سعر المسرح المنزلي Zebronics 5.1 هو روبية. 22,998.

3. مكبرات الصوت ZEBRONICS Juke BAR 7400 PRO 5.1 قناة

مسرح منزلي آخر من Zebronics الأكثر مبيعًا، يوفر نظام Dolby Atmos 5.1 هذا خيارات اتصال متعددة، بما في ذلك تقنية Bluetooth. يعمل وضع Bluetooth الخاص به بسلاسة مع أجهزة iPhone والأجهزة الأخرى التي تدعم إخراج Dolby. باستخدام جهاز التحكم عن بعد الوظيفي، يمكنك تشغيل جميع الوظائف بنقرة واحدة فقط. سعر المسرح المنزلي Zebronics هو روبية. 8,599.

4. مكبرات الصوت ZEBRONICS Zeb-Juke BAR 9450 PRO Dolby 5.1 مع صوت Dolby

استمتع بصوت ثلاثي الطبقات ونغمات صوتية واضحة مع مكبر الصوت هذا وتكوين القمر الصناعي الخلفي المزدوج 5.1. يأتي مزودًا بمضخم صوت مخصص مقاس 16.5 سم للحصول على صوت جهير قوي وعميق. يتيح لك جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بكامل طاقته ضبط مستوى الصوت الجهير والصوت الثلاثي ومستوى الصوت الرئيسي وأدوات التحكم الأخرى في الوسائط. كما يتضمن أيضًا زرًا مخصصًا للإدخال وتغيير الوضع، مما يجعل من السهل توصيل أجهزة الإدخال المختلفة بمكبر الصوت. سعر المسرح المنزلي Zebronics هو روبية. 13,699.

5. Zebronics ZEB-JUKE BAR 9700 PRO DOLBY ATMOS مكبرات الصوت للمسرح المنزلي

مع مكبرات الصوت ومكبرات الصوت الخلفية التي تم إعدادها بتكوين صوت محيطي 5.1، يوفر المسرح المنزلي Zebronics جودة صوت مذهلة. يشتمل على مضخم صوت مخصص مقاس 16.5 سم لإعادة إنتاج صوت جهير قوي وعميق. يتيح لك جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بكامل طاقته ضبط مستوى الصوت الرئيسي والجهير والصوت الثلاثي ووظائف الوسائط الأخرى. كما يتميز أيضًا بزر مخصص للإدخال وتغيير الوضع، مما يجعل من السهل توصيل مصادر الإدخال المختلفة بمكبر الصوت. سعر المسرح المنزلي Zebronics هو روبية. 11,499.

هذه مجرد أمثلة قليلة من أفضل أنظمة Zebronics Home Theater 5.1 Dolby Atmos المتوفرة في الهند. إنها توفر جودة صوت استثنائية وهي مثالية للارتقاء بتجربة الصوت المنزلية الخاصة بك. سواء كنت تشاهد الأفلام أو تلعب الألعاب، ستوفر لك هذه السماعات صوتًا غامرًا يجعل الترفيه الخاص بك ينبض بالحياة.

مصادر:

- أفضل نظام مسرح منزلي بنظام الصوت المحيطي 5.1 من شركة Zebronics

- أفضل أشرطة الصوت Zebronics في الهند

إخلاء المسؤولية: الأسعار المذكورة في هذه المقالة قابلة للتغيير.