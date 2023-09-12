مقارنة الهواتف الذكية 5G: Realme 10 Pro 5G وPoco X5 5G وOnePlus Nord CE 3 Lite 5G

تعد Realme 10 Pro 5G وPoco X5 5G وOnePlus Nord CE 3 Lite 5G ثلاثة خيارات شائعة في سوق الهواتف الذكية 5G. دعونا نلقي نظرة فاحصة على ميزاتها ومواصفاتها.

ريلمي 10 برو 5 جي

يوفر Realme 10 Pro 5G، المتوفر على Amazon بسعر 19,060 دولارًا، شاشة LCD Full HD+ مقاس 6.72 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 695 ويحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين. يتميز الهاتف الذكي بإعداد كاميرا مزدوجة مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل. بالنسبة لصور السيلفي، فهي تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. يعمل الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 وات. تشمل خيارات الاتصال 5G وWi-Fi 6 وBluetooth 5.2 ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

هاتف Poco X5 5G

يتم تشغيل Poco X5 5G، بسعر 18,299 روبية هندية، بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 695. يتميز بشاشة 6.67 بوصة بدقة FHD+ Super AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز. يأتي الهاتف مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين. يحتوي على إعداد كاميرا ثلاثية مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل. يحتوي الهاتف الذكي على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 وات. يشتمل أيضًا على مستشعر بصمة مثبت على الجانب ويأتي بتصنيف IP53.

ون بلس نورد سي 3 لايت 5 جي

يبلغ سعر OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 19,999 دولارًا أمريكيًا ويتضمن شاشة LCD مقاس 6.72 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 695 ويوفر ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين. يعمل الهاتف الذكي على OxygenOS 13 استنادًا إلى Android 13 ويتميز بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل. يحتوي على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير مع شحن سريع SuperVOOC بقوة 67 واط. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشتمل على منفذ من النوع C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

بشكل عام، توفر هذه الهواتف الذكية مجموعة من الميزات للمستخدمين المهتمين بتجربة فوائد اتصال 5G. سواء كان Realme 10 Pro 5G أو Poco X5 5G أو OnePlus Nord CE 3 Lite 5G، يتوفر لدى المستخدمين خيارات متعددة للاختيار من بينها بناءً على متطلباتهم وميزانيتهم ​​المحددة.

المصادر: Realme، Poco، OnePlus