أفضل السفن في ستارفيلد: دليل للاستكشاف والقتال

تقدم Starfield عالمًا شاسعًا لاستكشافه، ويعد امتلاك سفينة جيدة أمرًا ضروريًا لرحلتك. سواء كنت تفضل القتال أو نقل البضائع أو كليهما معًا، فهناك سفن في Starfield تلبي احتياجاتك. وفي هذا الدليل سنسلط الضوء على بعض أفضل السفن المتوفرة وكيفية الحصول عليها.

إذا كنت تتطلع إلى أن تصبح سائق شاحنة فضائية أو ترغب في تعظيم قدراتك على حمل الغنائم، فهناك سفن في Starfield تتفوق في نقل البضائع. أفضل خيارين هما Shieldbreaker وSilent Runner. توفر Shieldbreaker، وهي سفينة أسطول Crimson من الفئة B، سعة شحن كبيرة ومتانة وإمكانات قتالية. يمكن شراؤها من المقر الرئيسي لأسطول Crimson مقابل حوالي 250,000 نقطة. من ناحية أخرى، يتميز Silent Runner بأعلى سعة شحن في اللعبة تبلغ 6080. إنه خيار مثالي لبناء المواقع الاستيطانية وزراعة الائتمان ويمكن شراؤه من Hopetown HQ مقابل 390,000 نقطة.

بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بقتال السفن، تقدم Starfield مجموعة مختارة من السفن ذات القوة النارية الرائعة. تبرز Razorleaf وAbyss Trekker في هذه الفئة. تشتهر Razorleaf بسرعتها المذهلة وقدرتها على المناورة وقدرتها الفريدة التي تتسبب في فرار الأعداء. على الرغم من أن سعة الشحن محدودة، إلا أنها تأتي مع درع للحمولة للحفاظ على مكاسبك آمنة. يمكن الحصول على Razorleaf من خلال إكمال مهمة "Secret Outpost". من ناحية أخرى، فإن Abyss Trekker هي سفينة نهاية اللعبة تتمتع بقوة نيران هائلة وقدرات قفز ممتازة. يمكن شراؤها من Paradiso بسعر باهظ قدره 365,000 نقطة.

إذا لم تتمكن من الاختيار بين القتال ونقل البضائع، فهناك سفن هجينة توفر التوازن بين الاثنين. Star Eagle هي سفينة مستديرة جيدًا تتفوق في المتانة والقوة النارية وقدرة الشحن وحجم الطاقم. من خلال الترقيات المنتظمة، يمكن أن يخدمك طوال فترة لعب Starfield. يمكنك الحصول على Star Eagle مجانًا من خلال إكمال مهمة فصيل Freestar Rangers. خيار آخر هو Crimson Fleet Wight، أفضل سفينة متاحة من Crimson Fleet. لشراء هذه السفينة، يجب أن تكون عضوًا في Crimson Fleet.

تذكر أن أفضل سفينة في Starfield هي تلك التي تناسب احتياجاتك الخاصة وأسلوب لعبك. سواء كنت سائق شاحنة فضائية، أو متحمسًا للقتال، أو لاعبًا هجينًا، فهناك سفن في Starfield تناسب تفضيلاتك. لذا أبحر واستكشف المجرة واستمتع بمغامراتك بين النجوم!

التعاريف:

- القدرة على نقل البضائع: كمية البضائع التي يمكن أن تحملها السفينة.

- المتانة: قدرة السفينة على تحمل الضرر.

- قوة النيران: القدرات الهجومية للسفينة في القتال.

- الأسطول القرمزي: فصيل في ستارفيلد معروف بأنشطته القراصنة.

- المقر الرئيسي لهيبتاون: المقر الرئيسي لفصيل هوبتاون في ستارفيلد.

- باراديسو: موقع في Starfield حيث يمكن شراء Abyss Trekker.

- فري ستار رينجرز: فصيل في ستارفيلد يقدم سفينة ستار إيجل.

- أسطول قرمزي وايت: سفينة متاحة من الأسطول القرمزي.

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– رديت: u/Moozipan (مستخدم)