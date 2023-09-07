أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب التي يقل سعرها عن 70000 مع معالج AMD Ryzen: أطلق العنان للتميز في الألعاب

هل تتطلع إلى تحسين تجربة الألعاب الخاصة بك دون كسر البنك؟ لقد قمنا بتغطية أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب في الهند والتي يقل سعرها عن 70000 والتي تأتي مزودة بقوة معالجات AMD Ryzen. لقد ولت الأيام التي كانت فيها الألعاب ذات الميزانية المحدودة تعني التنازل عن الرسومات والسرعة. بفضل التقدم التكنولوجي، توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه من أفضل العلامات التجارية مثل Acer وHP وLenovo القدرة على تحمل التكاليف دون المساس بالأداء.

يعد الكمبيوتر المحمول Acer Nitro 5 Gaming جوهرة حقيقية للاعبين ذوي الميزانية المحدودة. بفضل معالج AMD Ryzen 5 7535HS Hexa-Core، وذاكرة نظام DDR6 بسعة 5 جيجابايت، وNVIDIA GeForce RTX 3050 مع ذاكرة GDDR4 VRAM المخصصة بسعة 6 جيجابايت، يوفر هذا الكمبيوتر المحمول أداءً سلسًا ومرئيات مذهلة. تضمن الشاشة عالية الدقة مقاس 15.6 بوصة تجربة ألعاب غامرة. بسعر 68,990 روبية، يعد هذا الكمبيوتر المحمول من أيسر أمرًا ضروريًا للاعبين.

تقدم HP الكمبيوتر المحمول Victus Gaming، وهو خيار آخر مثير للإعجاب أقل من 70000. مدعومًا بتقنية AMD SmartShift، يقوم هذا الكمبيوتر المحمول بتغيير توزيع الطاقة ديناميكيًا بين وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات للحصول على الأداء الأمثل. مع رسومات AMD Radeon RX 6500M، وذاكرة الوصول العشوائي PCIe Gen512 NVMe TLC M.4 SSD بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي DDR6 بسعة 4 جيجابايت، يوفر هذا الكمبيوتر المحمول HP أداءً لا يهزم ورسومات غامرة. سعره 59,990 روبية.

تنضم Lenovo إلى منافسة أجهزة الكمبيوتر المحمول المخصصة للألعاب مع جهاز Ideapad Gaming 3 82K2025WIN. يتميز هذا الكمبيوتر المحمول بمعالج AMD Ryzen 5 5600H ورسومات مخصصة NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 وشاشة FHD مقاس 15.6 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز. يبرز التزام لينوفو بالجودة والابتكار في هذا الكمبيوتر المحمول الذي يبلغ سعره 55,500 روبية.

في الختام، توفر أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب التي يقل سعرها عن 70000 مع معالجات AMD Ryzen حلاً فعالاً من حيث التكلفة دون المساس بأداء الألعاب. سواء كنت لاعبًا عاديًا أو محترفًا، فقد تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه من Acer وHP وLenovo للارتقاء بمغامرات الألعاب الخاصة بك إلى آفاق جديدة.

مصادر:

- لابتوب الألعاب آيسر نيترو 5: أيسر

- لابتوب الألعاب HP Victus: HP

- لينوفو Ideapad Gaming 3: لينوفو