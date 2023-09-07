أفضل عروض بيع الأجهزة اللوحية: عروض رائعة على أجهزة iPad وأجهزة Samsung اللوحية وMicrosoft Surface Pro

تقدم Best Buy مجموعة واسعة من عروض الأجهزة اللوحية، مما يجعلها الوقت المثالي لترقية جهازك. سواء كنت تفضل جهاز iPad أو Samsung Tablet أو Microsoft Surface Pro، فهناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها في هذا البيع. دعونا نتعمق في بعض أفضل الاختيارات.

إذا كانت ميزانيتك محدودة، فإن [أدخل اسم الجهاز اللوحي] يعد خيارًا رائعًا. بسعر 120 دولارًا، يمكنك توفير 40 دولارًا مقارنة بسعره العادي البالغ 160 دولارًا. يتميز هذا الجهاز اللوحي بشاشة مقاس 8.7 بوصة، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين سهولة الحمل وسهولة الاستخدام. لقد تم تصميمه مع وضع الترفيه في الاعتبار، مما يجعله مثاليًا لبث العروض وتصفح الإنترنت.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أفضل أجهزة iPad، فإن أحدث [أدخل طراز iPad] بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت يستحق الاهتمام. يبلغ سعره عادةً 599 دولارًا، ويمكنك شراؤه مقابل 549 دولارًا خلال عملية البيع هذه. بفضل شريحة A14 Bionic القوية، والكاميرا الخلفية العريضة بدقة 12 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع Center Stage، فهو مليء بالميزات الرائعة.

إذا كنت ترغب في المغامرة خارج نطاق Apple وAndroid، فيمكنك توفير مبلغ كبير على [أدخل طراز Microsoft Surface Pro]. يبلغ سعره عادةً 930 دولارًا، وهو متوفر الآن بسعر 700 دولار، مما يوفر عليك 230 دولارًا. يتميز هذا الجهاز اللوحي بمعالج Intel Core i3 وذاكرة 8 جيجابايت وسعة تخزين SSD تبلغ 128 جيجابايت. كما يتضمن أيضًا غطاءً أسود اللون، مما يسمح لك باستخدامه كجهاز لوحي أو كمبيوتر محمول كامل عندما تحتاج إلى ذلك.

هذه مجرد بعض النقاط البارزة من مبيعات الأجهزة اللوحية Best Buy، لذا تأكد من إطلاعك على المجموعة الكاملة قبل انتهاء الصفقات. سواء كنت تبحث عن خيار مناسب للميزانية أو جهاز متطور، فهناك ما يناسب الجميع في هذا التخفيض. لا تفوت!

مصادر:

– جو مارينج، الاتجاهات الرقمية