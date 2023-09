By

أعلنت رابطة الهوكي الوطنية (NHL) وشبكة NHL عن شراكتهما مع فريق Los Angeles Kings للموسم الرابع من المسلسلات الوثائقية التي يمكن الوصول إليها بالكامل قبل بداية الموسم، Behind The Glass. ستوفر هذه السلسلة المكونة من ثلاثة أجزاء، والتي تنتجها شبكة NHL بالتعاون مع NHL Productions، نظرة من وراء الكواليس على شدة ودراما ومنافسة الموسم التحضيري لـ NHL من خلال عدسة بطل كأس ستانلي كينغز مرتين.

سيتضمن الموسم القادم من Behind The Glass رحلة الملوك إلى نصف الكرة الجنوبي حيث يلعبون ضد فريق أريزونا كويوتس في ملبورن، أستراليا في بطولة NHL العالمية لعام 2023. ستكون هذه أول مباريات دوري الهوكي الوطني على الإطلاق في أستراليا، مما يضيف الإثارة إلى السلسلة. سيتم وضع اللاعبين في وضع الميكروفون وإبرازهم بعيدًا عن حلبة التزلج، مما يوفر للجماهير محتوى لا مثيل له بينما يتنافسون على مكانهم في القائمة ويستعدون لافتتاحية الموسم العادي.

بعد تأهلين متتاليين في تصفيات كأس ستانلي، رفع الملوك التوقعات للمنظمة. سيركز فريق Behind The Glass على نائب الرئيس والمدير العام للفريق، روب بليك، والمدرب الرئيسي تود ماكليلان، حيث يقودان الفريق طوال المعسكر التدريبي ويشكلان رؤية المنافس الدائم لكأس ستانلي. ستسلط السلسلة أيضًا الضوء على اللاعبين الرئيسيين مثل المركز المكتسب حديثًا بيير لوك دوبوا، والنجمين الصاعدين أدريان كيمبي وكيفن فيالا، واللاعبين الأساسيين المخضرمين أنزي كوبيتار ودرو دوتي. سيقدم رئيس الفريق Luc Robitaille رؤى فريدة حول ما يعنيه أن تكون ملكًا.

تم عرض لعبة Behind The Glass لأول مرة في عام 2018، حيث تقدم للجماهير نظرة غير مسبوقة على الموسم التحضيري لـ NHL من خلال عيون New Jersey Devils. منذ ذلك الحين، ظهرت في المسلسل فيلادلفيا فلايرز وناشفيل بريداتورز. ستزيد نسخة هذا العام من المخاطر من خلال الرحلة الدولية إلى ملبورن، أستراليا.

يمكن للمعجبين أن يتوقعوا مشاهدة محتوى إضافي ومقاطع حصرية من كل حلقة من حلقات Behind The Glass والتي تتم مشاركتها عبر منصات الوسائط الرقمية والاجتماعية باستخدام الوسم #BehindTheGlass. بالإضافة إلى ذلك، ستكون كل حلقة متاحة على منصة YouTube الخاصة بـ NHL، مما يوفر للمعجبين المزيد من الفرص للتفاعل مع المسلسل.

خلف الزجاج: يعد معسكر تدريب Los Angeles Kings بتقريب المشجعين من اللعبة وتقديم منظور فريد لم يسبق له مثيل عن الفريق وفترة ما قبل الموسم. مع وصول غير مسبوق، من المؤكد أن هذه السلسلة الوثائقية ستثير إعجاب المشجعين أثناء ترقبهم لموسم NHL القادم.

مصادر:

- بيان صحفي لـ NHL: خلف الزجاج: نجوم NHL الناشئون يظهرون في سلسلة Docu (2021)

- الموقع الرسمي لهوكي الجليد