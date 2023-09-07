تأثير مكملات عصير الشمندر على تعافي العضلات لدى لاعبات الكرة الطائرة

في دراسة حديثة، قام الباحثون بدراسة آثار مكملات عصير الشمندر على تعافي العضلات لدى لاعبات الكرة الطائرة بعد تلف العضلات الناجم عن التمرين (EIMD). شملت الدراسة 12 لاعبة شابة شبه محترفة في الكرة الطائرة مع ما يقرب من خمس سنوات من الخبرة في الكرة الطائرة.

خلال المرحلة الأولى من الدراسة، تم توزيع المشاركين بشكل عشوائي على مجموعة عصير الشمندر أو مجموعة الدواء الوهمي. بعد تجربة EIMD، استهلكت مجموعة عصير الشمندر 400 مل من عصير الشمندر يوميًا لمدة يومين، بينما تناولت مجموعة الدواء الوهمي مشروبًا وهميًا. تم قياس وجع العضلات الملحوظ باستخدام مقياس تناظري بصري (VAS) عند 12 و24 و48 ساعة بعد EIMD.

أظهرت النتائج أن مجموعة عصير الشمندر شهدت انخفاضًا ملحوظًا في آلام العضلات مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي في جميع النقاط الزمنية التي تم قياسها. بالإضافة إلى ذلك، كان أداء مجموعة عصير الشمندر أفضل من مجموعة الدواء الوهمي في تمرين الجلوس على الحائط، وشعرت بتورم عضلي أقل وألم عضلي ملحوظ. ومع ذلك، لم يلاحظ أي فرق كبير بين مجموعتي الشمندر والعلاج الوهمي في اختبار V-sit والوصول إلى اختبار المرونة وارتفاع القفز العمودي.

واقترح الباحثون عدة آليات لشرح آثار عصير الشمندر على تعافي العضلات. واقترحوا أن المركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة الموجودة في عصير الشمندر تساعد في تقليل آلام العضلات. وذكروا أيضًا أن عصير الشمندر يحتوي على النترات، التي تزيد من مستويات أكسيد النيتريك (NO) في الجسم. تم العثور على NO لتنشيط الخلايا الساتلة وزيادة الفوليستاتين، مما يساعد في إصلاح العضلات.

وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول التوقيت والجرعة والتلاعب بمركبات عصير الشمندر وتأثيرها على تعافي العضلات. وقد أسفرت الدراسات السابقة عن نتائج غير حاسمة، وهناك نقص في الدراسات التي تركز بشكل خاص على الرياضيات.

في الختام، قد يكون لمكملات عصير الشمندر آثار مفيدة على تعافي العضلات وألم العضلات الملحوظ لدى لاعبات الكرة الطائرة بعد EIMD. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة التوقيت والجرعة الأمثل لمكملات عصير الشمندر وتأثيراتها على مؤشرات الأداء المختلفة لدى الرياضيات.

المصدر

- همتينافار، م، وآخرون. "تأثير مكملات عصير الشمندر على ألم العضلات واستعادة الأداء بعد تلف العضلات الناجم عن التمرينات لدى لاعبات الكرة الطائرة." المغذيات، المجلد. 15، لا. 7, 2023.