يناقش Beeple الفن والرموز غير القابلة للاستبدال ومستقبل الإبداع الرقمي في The Gateway: Korea

اعتلى الفنان الرقمي الشهير Beeple، المعروف أيضًا باسم Mike Winkelmann، المسرح مع Matt Medved، الرئيس التنفيذي لشركة nft الآن، في The Gateway: أول حلقة نقاش في كوريا. الأجواء المريحة والأضواء الخافتة هيأت المشهد حيث ناقش الصديقان القدامى الديناميكيات المتطورة للفن وعالم NFT.

شارك بيبل أفكاره حول رحلته وعمله، مسلطًا الضوء على شعبيته الهائلة في كوريا، والتي اجتذبت المعجبين من جميع أنحاء البلاد. بدأت المحادثة بعمل فني حصري ابتكرته Beeple لـ The Gateway: Korea وانتقلت بسلاسة إلى افتتاح Beeple Studios في ولاية كارولينا الجنوبية. ووصف مساحة العمل النابضة بالحياة بأنها مكان لا يعرف فيه الإبداع حدودًا.

ثم تحول النقاش نحو الأدوات والتقنيات التي يستخدمها Beeple في الاستوديو الخاص به. وشدد على القوة التحويلية للفن الرقمي، مما يسمح للجمهور بتجربة تطور القطعة الفنية افتراضيًا. ويمكنهم مشاهدة تغييرات ديناميكية في التركيب والإضاءة، مما يخلق تجربة أكثر غامرة.

وبالنظر إلى مستقبل الفن الرقمي، أعرب بيبل عن اعتقاده بأن المزيد من الناس سوف يشاركون في إنشاء الفن الرقمي، مما يؤدي إلى تطوير تجارب أكثر تفاعلية وعميقة. وشدد على أهمية الصبر والقيمة طويلة المدى في مجال NFT، معترفًا بالآلام المتزايدة ووجود جهات فاعلة سيئة.

عند مناقشة مصادر إلهامه، أعرب بيبل عن إعجابه بفنانين مثل سام سبرات، الذين لديهم موهبة في رواية القصص. وفيما يتعلق بموضوع إتاوات الفنانين، اعترف بأنه يود أن يرى إتاوات للجميع، ولكن يجب أن يكون هناك تعديل في التوقعات. ويعتقد أنه سيكون هناك عقد اجتماعي لتكريم حقوق ملكية الفنانين.

ومع اقتراب الجلسة من نهايتها، أعلن بيبل عن بعض المشاريع القادمة، بما في ذلك خططه للتحديث المستمر لمقطع يسمى "Human One" لبقية حياته. وعندما سُئل عن الإرث الذي يأمل في تحقيقه، أعرب بيبل عن امتنانه لفرصة إدراجه في عالم الإبداع الرقمي المتغير باستمرار.

المصدر: البوابة: حلقة نقاشية حول كوريا مع بيبل ومات ميدفيد