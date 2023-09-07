اللاعبون الرئيسيون في سوق الدفع الرقمي: Block وPayPal وVisa

أحدثت صناعة المدفوعات الرقمية ثورة في المعاملات المالية وإدارة الأموال. ثلاثة متنافسين رئيسيين في هذا السوق الديناميكي هم Block (NASDAQ: SQ)، وPayPal Holdings Inc. (NASDAQ: PYPL)، وVisa Inc. (NYSE: V). لقد أعادت هذه الشركات تشكيل المشهد المالي من خلال حلولها المبتكرة وشبكاتها الواسعة.

Block هي شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات مقرها سان فرانسيسكو، متخصصة في الدفع عبر الهاتف المحمول والخدمات المالية. وهو يقدم برامج وأجهزة نقاط البيع، ويستهدف في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع إيرادات سنوية تبلغ 19.69 مليار دولار، قامت Block بـ 22 عملية استحواذ ولها حضور في مختلف القطاعات. قام المحللون بتصنيف السهم على أنه شراء معتدل، مع توقع السعر المستهدف المتفق عليه ارتفاعًا بنسبة 49٪ لـ SQ.

تعتبر Visa شركة رائدة عالميًا في مجال تحويل الأموال إلكترونيًا. وتعمل حلول الدفع الإلكترونية الخاصة بها، بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان التي تحمل علامة Visa التجارية، في 200 دولة. وبإيرادات سنوية تبلغ 31.83 مليار دولار أمريكي، أكملت Visa 14 عملية استحواذ وقامت بتنويع محفظتها الاستثمارية. يقدم السهم عائد أرباح بنسبة 0.73٪، ونسبة السعر إلى الربحية 31.13، ونمو الأرباح المتوقع بنسبة 12.83٪. يقوم المحللون بتقييم السهم على أنه شراء معتدل، مع توقع السعر المستهدف المتفق عليه بنسبة 12٪ تقريبًا لـ V.

PayPal هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات بارزة متخصصة في أنظمة الدفع عبر الإنترنت والتحويلات المالية الإلكترونية. مع إيرادات سنوية تبلغ 28.55 مليار دولار، تقدم PayPal مجموعة من الخدمات لجعل عمليات الدفع عبر الإنترنت مريحة وآمنة. قامت الشركة بعمليات استحواذ كبيرة ولديها نسبة سعر إلى ربح جذابة ونمو متوقع في الأرباح. يرى المحللون ارتفاعًا كبيرًا لأسهم PayPal، مع توقع السعر المستهدف المتفق عليه بنسبة تزيد عن 44٪.

عند النظر في الاستثمارات في عمالقة الدفع الرقمي، يجب فحص عوامل مثل تقييمات المحللين ونمو الأرباح وعائدات الأرباح وعمليات الاستحواذ والتقييمات الحالية. إن الاختيار الصحيح في هذا المشهد المتطور يمكن أن يكون له تأثير عميق على القرارات المالية.

التعاريف:

1. المدفوعات الرقمية: المعاملات المالية التي تتم إلكترونياً من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.

2. بلوك: شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات مقرها سان فرانسيسكو متخصصة في الدفع عبر الهاتف المحمول والخدمات المالية.

3. PayPal: شركة أمريكية متعددة الجنسيات تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية، متخصصة في أنظمة الدفع عبر الإنترنت.

4. فيزا: شركة عالمية رائدة في مجال تحويل الأموال إلكترونيًا ومزودة لحلول الدفع الإلكتروني.

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