باري كاليبوت يستثمر 500 مليون فرنك سويسري في الابتكار للعملاء والاستدامة والتطوير الرقمي

تقوم شركة Barry Callebaut، وهي شركة رائدة في صناعة الكاكاو والشوكولاتة، باستثمار كبير بقيمة 500 مليون فرنك سويسري. وسيركز الاستثمار على تقديم الابتكار للعملاء، ومبادرات الاستدامة، والتطوير الرقمي. تهدف المراجعة الإستراتيجية، المعروفة باسم BC Next Level، إلى توفير ما يقرب من 250 مليون فرنك سويسري سنويًا من خلال تحسين العمليات العالمية.

ويهدف البرنامج إلى تشكيل اتجاه الشركة للعقد القادم، وتقريبها من الأسواق والعملاء، وتعزيز البساطة والرقمنة في ممارساتها. وسيتم تنفيذ هيكل إداري جديد، مع مسؤوليات عالمية جديدة في مجالات التمويل والموارد البشرية والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لإطلاق منظمة توريد العملاء وتطويرهم.

ولدعم هذه التغييرات، سيتم تخفيض اللجنة التنفيذية من تسعة إلى ستة أعضاء. تشمل الإضافات الجديدة إلى اللجنة بيتر فانستي في منصب المدير المالي، وجوتا سوشانيك في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد والتنوع، والدكتور كليمنس وورلي في منصب الرئيس التنفيذي لتوريد العملاء وتطويرهم.

وكجزء من عملية إعادة التنظيم، سيتولى جو ثيس، الرئيس التنفيذي الحالي للعمليات، الدور الجديد لرئيس استراتيجية العمليات والابتكار، وسيقدم تقاريره إلى كليمنس فورل. وسينتقل بن دي شريفر، المدير المالي الحالي، إلى دور تجاري كرئيس إقليمي لقسم أمريكا الشمالية. سيصبح فامسي موهان ثاتي الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي ضوء هذه التغييرات، اختار بعض المديرين التنفيذيين، بما في ذلك ستيف وولي، وماشا فيس ميرتنز، وروجير فان سليجتر، البحث عن فرص خارج الشركة.

سيقدم Barry Callebaut تحديثًا استراتيجيًا كاملاً ومزيدًا من التفاصيل حول BC Next Level في 1 نوفمبر 2023. وسيتم تقديم التحديث في حدث مختلط في لندن.

أعرب الرئيس التنفيذي بيتر فيلد عن مهمة الشركة المتمثلة في أن تكون القلب والمحرك لصناعة الكاكاو والشوكولاتة. وشدد على ضرورة الاستثمار بشكل استراتيجي في مستقبل الشركة لتلبية متطلبات العملاء المتطورة لمنتجات أكثر استدامة وابتكارًا. وسلط فيلد الضوء على أهمية تقريب عملية صنع القرار من الأسواق والعملاء، فضلاً عن تبني البساطة والرقمنة لدفع الابتكار والاستدامة.

وأعرب باتريك دي ماسينير، رئيس مجلس إدارة باري كاليبوت، عن دعمه لاستثمارات الشركة. وهو يعتقد أن BC Next Level سيجعل Barry Callebaut أكثر تركيزًا على العملاء ومرونة وكفاءة، مما يضمن النجاح على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة.

ومن خلال هذا الاستثمار الكبير والمراجعة الإستراتيجية، تهدف Barry Callebaut إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في الصناعة ومواصلة تقديم القيمة لعملائها وأصحاب المصلحة.

مصادر:

– نيل بارستون وباري كاليبوت يكشفان عن برنامج استثماري بقيمة 500 مليون فرنك سويسري في مجال ابتكار العملاء والاستدامة والتطوير الرقمي وإنتاج الحلويات