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تم تحديد تاريخ الإصدار الرقمي لباربي في 12 سبتمبر

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
تم تحديد تاريخ الإصدار الرقمي لباربي في 12 سبتمبر

أعلنت شركة Warner Bros. للتو أن فيلم باربي المرتقب سيكون متاحًا للشراء أو الإيجار الرقمي في 12 سبتمبر. تأتي هذه الأخبار بمثابة ارتياح للمعجبين الذين كانوا ينتظرون الإصدار الرقمي بفارغ الصبر، خاصة بالنظر إلى الاتجاه نحو النوافذ المسرحية الأقصر وتوافر الأفلام على منصات البث بعد وقت قصير من إصدارها في دور العرض.

بالإضافة إلى الإصدار الرقمي، سيتم عرض الفيلم أيضًا في صالات IMAX بدءًا من 22 سبتمبر. سيتضمن هذا الإصدار مشهدًا جديدًا تمامًا لما بعد الائتمان، مما يزيد من الإثارة لمحبي باربي.

كشفت شركة Warner Bros. أن الإصدار الرقمي سيأتي مع أكثر من 30 دقيقة من المواد الإضافية. يتضمن ذلك ميزات مثل "مرحبًا بك في Barbie Land" و"Becoming Barbie" و"Playing Dress-Up" و"Musical Make Believe" و"All-Star Barbie Party" و"It's a Weird World". يمكن للمعجبين أن يتوقعوا الاستمتاع بالكثير من محتوى باربي الإضافي مع الفيلم.

ومع ذلك، لا توجد حاليًا معلومات حول متى سيكون الفيلم متاحًا للبث على Max. لقد غيرت شركة Warner Bros. نهجها وتقرر الآن على أساس كل حالة على حدة متى سيتم إصدار الأفلام على المنصة، ولا توجد تفاصيل حول متى ستكون Barbie متاحة للشراء على Blu-ray أو DVD.

وقد أثار الإعلان عن تاريخ الإصدار الرقمي الإثارة بين محبي باربي، الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر فرصة مشاهدة الفيلم. يبقى أن نرى ما إذا كان المشجعون سيختارون شرائه رقميًا أو انتظار إصداره على Max. في هذه الأثناء، يستمر الترقب في التزايد لإصدار باربي وجميع المحتويات الإضافية التي ستجلبها إلى المعجبين.

مصادر:

– رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني من Warner Bros. إلى Decider.

By غابرييل بوتا

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