تاريخ إصدار باربي الرقمي: أين يمكن مشاهدتها ومتى تتوقع البث على Max

بعد نجاحه الهائل في شباك التذاكر، أصبح فيلم باربي المرتقب متاحًا أخيرًا للتنزيل الرقمي. قررت شركة Warner Bros. إطلاق لعبة Barbie على منصات الفيديو حسب الطلب المميزة بعد أقل من شهرين من إصدارها في دور العرض. ومع ذلك، سيستمر عرض الفيلم في دور العرض، بما في ذلك إصدار IMAX لمدة أسبوع واحد في 22 سبتمبر.

أما بالنسبة لخيارات البث، فاعتبارًا من الثلاثاء 12 سبتمبر، يمكن شراء باربي واستئجارها رقميًا على منصات مثل Amazon Prime وGoogle Play وApple TV وVudu وغيرها. قد يختلف السعر اعتمادًا على النظام الأساسي، لكن Amazon Prime يقدم الفيلم للطلب المسبق بسعر 29.99 دولارًا للشراء و24.99 دولارًا للإيجار لمدة 48 ساعة.

يتضمن إصدار Barbie الرقمي أكثر من 30 دقيقة من المحتوى الإضافي، بما في ذلك ميزات مثل "Welcome to Barbie Land" و"Becoming Barbie" و"Playing Dress-Up" و"Musical Make Believe" و"All-Star Barbie Party" و" إنه عالم غريب." ومع ذلك، لا يوجد تاريخ إصدار محدد حتى الآن لـ Barbie DVD أو Blu-Ray.

نظرًا لأن Barbie هو أحد أفلام Warner Bros.، فمن المتوقع أن يكون متاحًا للبث على Max، خدمة البث المملوكة لشركة Warner Bros.، قبل نهاية العام. اتبعت الإصدارات المسرحية السابقة لشركة Warner Bros. نمطًا حيث تم إصدارها على فيديو متميز عند الطلب ثم أصبحت متاحة على Max بعد فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، تم إصدار The Flash على PVOD بعد خمسة أسابيع من إصداره في دور العرض وبدأ البث على Max بعد خمسة أسابيع من PVOD.

بالنظر إلى النجاح المالي الذي حققته باربي والترقب، فمن المرجح أن ينتظر الاستوديو وقتًا أطول لإصدارها على ماكس. باتباع نمط مشابه مثل The Flash، قد تظهر باربي على Max بعد تسعة أسابيع تقريبًا من إصدارها في دور العرض. من المتوقع أن يتم بث لعبة Barbie على Max في منتصف إلى أواخر نوفمبر 2023 تقريبًا. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لم يتم الإعلان عن تاريخ رسمي لإصدار Barbie Max حتى الآن.

إذا كنت لا تستطيع الانتظار لمشاهدة فيلم باربي، فيمكنك شراؤه أو استئجاره عبر الإنترنت بدءًا من الغد. استمتع بالإصدار الرقمي وترقب أي تحديثات حول توفر بث Barbie على Max.

