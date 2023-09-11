Bang-On Balls: Chronicles من المقرر إصدارها على وحدات التحكم والكمبيوتر الشخصي

من المقرر أن تغادر لعبة Bang-On Balls: Chronicles، وهي لعبة مغامرات في عالم مفتوح، الوصول المبكر ويتم إطلاقها على منصات متعددة. ستتوفر اللعبة على أجهزة PlayStation 4 وXbox One وSwitch والكمبيوتر الشخصي عبر Steam في 5 أكتوبر. كما سيتم إصدارها على PlayStation 5 وXbox Series في وقت لاحق.

لقد عمل الناشر Untold Tales والمطور Exit Plan بجد لإنشاء لعبة تقدم مستوى عالٍ من الإنتاج ومجموعة متنوعة من عناصر اللعب. تتميز اللعبة بضوابط صارمة، وطريقة لعب متنوعة، وتصميم مستوى ذكي، وأنظمة ذكاء اصطناعي معقدة، وكميات كبيرة من المحتوى لإبقاء اللاعبين منشغلين لساعات. يهدف المطورون إلى إنشاء لعبة يمكن الاستمتاع بها لبضع دقائق من الاسترخاء أو لعبها لمدة 40 ساعة أو أكثر.

في لعبة Bang-On Balls: Chronicles، يتحكم اللاعبون في BOB، البطل النطاط المتهور، في رحلة بحث عن مغامرات ملحمية وفوضى. تقدم اللعبة استكشافًا وتدميرًا للعالم المفتوح، حيث يمكن للاعبين استكشاف بيئات شاسعة وإحداث الفوضى. العوالم مليئة بالأنشطة التي يمكنك القيام بها بالسرعة التي تناسبك وتسمح للاعبين بكسر كل شيء تقريبًا في طريقهم. توفر اللعبة أيضًا فرصة التنقل بين عوالم متعددة ذات طابع تاريخي، ولكل منها آلياته وعناصره وأعدائه الفريدة.

Bang-On Balls: Chronicles تدعم اللعب الفردي، والشاشة المنقسمة للاعبين، واللعب التعاوني عبر الإنترنت لما يصل إلى أربعة لاعبين. يمكن للاعبين تخصيص شخصياتهم بمجموعة واسعة من الأسلحة والدروع والعناصر ذات السمات التي تم جمعها طوال اللعبة. لن يشتمل إصدار اللعبة أيضًا على أي محتوى تجميلي مدفوع قابل للتنزيل، مما يسمح للاعبين بإطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية في تخصيص شخصياتهم.

بفضل طريقة لعبها الجذابة وخيارات التخصيص الشاملة واللعب التعاوني المثير، تعد Bang-On Balls: Chronicles بتقديم تجربة ممتعة وغامرة للاعبين عبر منصات متعددة.

مصادر:

[1] Gematsu: Bang-On Balls: Chronicles ستغادر الوصول المبكر وستصدر لجهاز PS4 - https://www.gematsu.com/games/bang-on-balls-chronicles

[2] جيماتسو: بلاي ستيشن 4 – https://www.gematsu.com/platforms/playstation/ps4

[3] جيماتسو: إكس بوكس ​​ون – https://www.gematsu.com/platforms/xbox/xbox-one

[4] جيماتسو: سويتش – https://www.gematsu.com/platforms/nintendo/switch

[5] جيماتسو: الكمبيوتر الشخصي – https://www.gematsu.com/platforms/pc

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[7] جيماتسو: سلسلة إكس بوكس ​​– https://www.gematsu.com/platforms/xbox/xbox-series

[8] جيماتسو: حكايات لا توصف – https://www.gematsu.com/companies/untold-tales

[9] جيماتسو: خطة الخروج – https://www.gematsu.com/companies/exit-plan

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[11] جيماتسو: المغامرة – https://www.gematsu.com/genres/adventure

[12] جيماتسو: الوضع التعاوني – https://www.gematsu.com/genres/multiplayer/co-op