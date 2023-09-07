تطلق شركة Bang & Olufsen مكبر الصوت اللاسلكي Beolab 8 متعدد الاستخدامات

قدمت شركة Bang & Olufsen أحدث إضافة إلى مجموعة Beolab، وهي مكبر الصوت اللاسلكي Beolab 8. يمكن استخدام هذه السماعة المدمجة ومتعددة الاستخدامات كوحدة مستقلة، أو إقرانها في ثنائي ستيريو، أو توصيلها بنماذج أخرى لإعداد السينما المنزلية. يتميز Beolab 8 بإعداد ثلاثي المحركات، بما في ذلك مكبر الصوت، ومدى الصوت المتوسط، ومكبر الصوت، مما يوفر جودة صوت محسنة.

إحدى الميزات البارزة في Beolab 8 هي التحكم في عرض الشعاع، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين ملفات تعريف الاستماع المختلفة للحصول على تجربة صوت ضيقة أو واسعة. يتضمن مكبر الصوت أيضًا تقنية "تعويض الغرفة" لتحسين الصوت بناءً على الخصائص الصوتية للمساحة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم Beolab 8 تقنية النطاق العريض لتوجيه نقطته الصوتية الرائعة بناءً على موقع هاتف المستخدم من خلال تطبيق B&O الرسمي.

يعمل Beolab 8 على منصة Bang & Olufsen's Mozart ويمكنه الاتصال بشبكة Wi-Fi أو Bluetooth 5.3. كما يوفر اتصالاً لاسلكيًا وسلكيًا من خلال Powerlink. يعد تصميم السماعة ميزة بارزة أخرى، مع هيكل من الألومنيوم الفاخر وخيارات للصفائح الخشبية أو الواجهة القماشية. تخلق الواجهة الزجاجية الموجودة أعلى مكبر الصوت تجربة مستخدم أنيقة وبديهية.

تماشيًا مع التزام Bang & Olufsen بالاستدامة، تم تصميم Beolab 8 بموارد عالية الجودة وقابلة للتحلل يمكن تخصيصها وصيانتها وترقيتها باستمرار بمرور الوقت. وهذا يضمن قدرة مكبر الصوت على التكيف مع أحدث معايير التكنولوجيا.

يتوفر Beolab 8 الآن بمجموعة متنوعة من الألوان القابلة للتخصيص، بما في ذلك اللون الفضي والألومنيوم الطبيعي أو اللون الذهبي أو الفحمي الأسود. يمكن إقرانه بأغطية مكبرات الصوت المصنوعة من خشب البلوط أو البلوط الفاتح أو البلوط الداكن أو القماش الكلاسيكي. تبدأ أسعار Beolab 8 من 2199 جنيهًا إسترلينيًا / 2749 دولارًا أمريكيًا.

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– موقع بانج آند أولفسن: [عنوان المصدر]