أداء Baldur's Gate 3 على PS5: نظرة فاحصة

Baldur's Gate 3، وهي لعبة نالت استحسانًا كبيرًا وتجمع بين أفضل ألعاب الفيديو وDungeons and Dragons، قد شقت طريقها إلى PlayStation 5. على الرغم من أنها في المقام الأول عنوان يتمحور حول الكمبيوتر الشخصي، إلا أنها تنتقل بشكل جيد إلى وحدة التحكم، مما يوفر تجربة جديرة بالثقة تسليم اللعبة. ومع ذلك، هناك مخاوف تتعلق بالأداء والتي تنشأ، خاصة في المراحل اللاحقة من اللعبة.

من الناحية المرئية، تعتبر Baldur's Gate 3 لعبة جميلة المظهر على PS5. الرسومات ليست رائدة، لكنها تعمل بشكل جيد مع زاوية الكاميرا المرتفعة للعبة. عن قرب، يمكن رؤية بعض القيود في الإضاءة وتفاصيل النموذج، ولكن بشكل عام، تبدو اللعبة جيدة تمامًا، خاصة في المشاهد الخارجية.

فيما يتعلق بعناصر التحكم، من الأفضل لعب اللعبة باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح على منصة الكمبيوتر الشخصي الأصلية. ومع ذلك، فهو يدعم أيضًا عناصر التحكم في لوحة الألعاب على كل من PS5 والكمبيوتر الشخصي. في حين أن عناصر التحكم تعمل بشكل جيد في البداية، إلا أنها يمكن أن تصبح مرهقة مع تقدم اللعبة وزيادة عدد القدرات. لسوء الحظ، لا يتوفر إعداد لوحة المفاتيح والماوس التقليدي للكمبيوتر الشخصي على وحدة التحكم.

على جهاز PS5، تعمل لعبة Baldur's Gate 3 بإعدادات فائقة ودقة 1440 بكسل، مما يعكس تجربة الكمبيوتر الشخصي. الجودة المرئية تتساوى مع إصدار الكمبيوتر الشخصي، مع الاختلاف الوحيد الملحوظ وهو عمق المجال والظلال المحسنة. تقدم اللعبة وضع الأداء ووضع الجودة، وكلاهما يستهدف دقة 1440 بكسل. يعمل وضع الأداء بمعدل 60 إطارًا في الثانية بسلاسة، باستثناء بعض الانخفاضات في مشاهد سينمائية معينة ومنطقة المدينة في الفصل الثالث.

بشكل عام، تعتبر Baldur's Gate 3 تجربة جيدة على PS5. على الرغم من وجود مشكلات في الأداء في بعض المناطق، إلا أن اللعبة تعمل بشكل جيد في معظم الأحيان. قد لا تتجاوز الحدود من الناحية الرسومية، لكنها لا تزال تقدم تجربة لعب ممتعة للاعبي وحدات التحكم.

التعاريف:

– FPS: عدد الإطارات في الثانية، وهو مقياس لسلاسة الحركة في لعبة فيديو أو رسوم متحركة أخرى

– الدقة الديناميكية: تقنية تستخدم في ألعاب الفيديو لضبط الدقة ديناميكيًا بناءً على أداء الأجهزة، وذلك للحفاظ على معدل إطارات ثابت

- وضع الأداء: وضع في لعبة فيديو يعطي الأولوية لمعدلات الإطارات الأعلى على الدقة البصرية

- وضع الجودة: وضع في لعبة فيديو يعطي الأولوية للدقة المرئية على معدل الإطارات

المصادر: (بدون عناوين URL)

– مقال مصدر: أداء Baldur’s Gate 3 PS5 ليس سيئًا للغاية، ولكنه يكافح للحفاظ على 60 إطارًا في الثانية

– FSR 2: FidelityFX Supersolution 2، وهي تقنية ترقية طورتها AMD لتحسين الأداء في ألعاب الفيديو