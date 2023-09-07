يتم إطلاق Baldur's Gate 3 رسميًا على PlayStation 5 مع تفاصيل التحميل المسبق

تم إطلاق Baldur's Gate 3 رسميًا على جهاز PlayStation 5، مما يسمح للاعبين بالبدء في مغامرة مليئة بالرومانسية وعناصر RPG. كانت اللعبة متاحة في البداية قبل بضعة أيام مع الإصدار الرقمي الفاخر، ولكنها الآن مفتوحة ليستمتع بها الجميع. أصدرت Larian Studios، مطور Baldur's Gate 3، بالفعل بعض الإصلاحات العاجلة لمعالجة المشكلات التي أبلغ عنها اللاعبون الأوائل، بما في ذلك إصلاح HDR ومشكلات الصوت المتعلقة بالصوت ثلاثي الأبعاد.

اللعبة عبارة عن إصدار رقمي فقط، ويمكن للاعبين شرائها من متجر PlayStation. تلقى الإصدار مراجعات إيجابية، مع درجة مثالية 10/10 من بعض المراجعين. تم الإشادة باللعبة بسبب طريقة لعبها الغامرة وقصتها الجذابة.

بالإضافة إلى الإطلاق، كشفت Larian Studios أيضًا عن التواريخ والأوقات الدقيقة للتحميل المسبق للعبة على PlayStation 5. ويتيح التحميل المسبق للاعبين تنزيل اللعبة مسبقًا، حتى يتمكنوا من بدء اللعب في أقرب وقت ممكن. تختلف تواريخ التحميل المسبق بناءً على ما إذا كان اللاعبون قد اشتروا الإصدار القياسي أو الإصدار الرقمي الفاخر.

بالنسبة لمالكي الإصدار Digital Deluxe، يبدأ التحميل المسبق في الأول من سبتمبر، بينما يمكن لمالكي الإصدار القياسي بدء التحميل المسبق في الخامس من سبتمبر. يوصى بتحميل اللعبة مسبقًا، نظرًا لحجمها الكبير جدًا. تمت جدولة أوقات التحميل المسبق في ساعات الصباح الباكر حسب المناطق الزمنية الأسترالية، مما يسمح للاعبين ببدء مغامرتهم بمجرد استيقاظهم.

Baldur's Gate 3 متاحة بالفعل على جهاز الكمبيوتر وقد نالت الثناء على وظائفها التعاونية. سيحتوي إصدار PS5 أيضًا على لعبة تعاونية عبر الإنترنت لما يصل إلى أربعة لاعبين وتعاونية محلية للاعبين. يمكن للاعبين أن يتوقعوا تجربة لعب غامرة ومثيرة على جهاز PlayStation 5.

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