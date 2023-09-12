بوابة بلدور 3: عواقب خسارة حجر Netherstone

استحوذت Baldur's Gate 3 على انتباه اللاعبين من خلال تنفيذها المثير للإعجاب لأنظمة Dungeons & Dragons والحرية التي توفرها للعب الأدوار. ومع ذلك، لن تتردد اللعبة في تحذيرك إذا كنت على وشك القيام بشيء أحمق، قبل السماح لك بالمضي قدمًا ومواجهة العواقب.

في الفصل 3 من اللعبة، يتم تكليف اللاعبين بالعثور على Netherstones المتبقية للمهمة الرئيسية، "Confront the Elder Brain". تعتبر أحجار Netherstones هذه ضرورية للقصة ولا يمكن التخلص منها. ولمنع اللاعبين من التخلص منهم، تقيد اللعبة رمي أحجار Netherstones بأنفسهم. ومع ذلك، لا يوجد حظر على وضع حجر Netherstone في حاوية، حيث تصبح الأمور مثيرة للاهتمام.

قرر BOB_BestOfBugs، وهو لاعب واسع الحيلة، اختبار حدود اللعبة عن طريق رمي الحاوية التي تحتوي على Netherstone في الهوة. تحذر شخصية الإمبراطور اللاعب من أهمية الحجر وتطلب منه استعادته. ومع ذلك، بمجرد رمي الحاوية بعيدًا، يندب الإمبراطور تصرفات اللاعب، مشيرًا إلى أنه بدون الحجارة الثلاثة، تدمر فرصهم في السيطرة على الدماغ.

نتيجة لذلك، يتعرض اللاعبون لمشهد سينمائي يقوم فيه المطلق بتحويل اللاعب وحزبه إلى لاعبين ذهنيين، تليها شاشة انتهت اللعبة. يمكن أن تحدث هذه النهاية السيئة في نقاط مختلفة طوال اللعبة، بما في ذلك أثناء الراحة الطويلة المضطربة في الفصل 2.

ومن الجدير بالذكر أنه في حين أن اللعبة لا تشجع اللاعبين على عكس دوافعهم، إلا أنها لا تمنعهم تمامًا من القيام بذلك. وبدلاً من ذلك، فهو يسمح للاعبين بالتجربة ومشاهدة تداعيات أفعالهم، مع شخصيات تذكرهم "لقد أخبرتك بذلك".

تواصل Baldur's Gate 3 إثارة الإعجاب باهتمامها بالتفاصيل والطريقة التي تناسب بها اختيارات اللاعب. يقدم فيديو BOB_BestOfBugs الذي يعرض عواقب خسارة Netherstone استكشافًا مثيرًا للاهتمام لآليات اللعبة. لذا، إذا كنت تخطط لأي أعمال مثيرة مماثلة، فتأكد من الادخار مسبقًا، وإلا فقد تجد نفسك تواجه عواقب وخيمة.

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