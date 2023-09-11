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بوابة بلدور 3: اكتشاف متعة لعب الأدوار

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 11، 2023
بوابة بلدور 3: اكتشاف متعة لعب الأدوار

في فيلم The Matrix Reloaded، تدعي شخصية ساراف أن المرء لا يعرف شخصًا ما حقًا حتى يقاتله. وبالمثل، في عالم ألعاب تمثيل الأدوار مثل Baldur's Gate 3، لا يمكنك فهم اللعبة بشكل كامل حتى تتحداك بطرق غير متوقعة. سواء كان الأمر يتعلق بإدراك أن شخصيتك تفتقر إلى البراعة القتالية أو عواقب اختياراتك التي تؤثر على نتيجة اللعبة، فإن التجربة الحقيقية لـ Baldur's Gate 3 غالبًا ما تبدأ بعد مواجهة النكسات.

على عكس ألعاب الفيديو الأخرى، تدعو Baldur's Gate 3 اللاعبين إلى الانغماس في دور الشخصية التي اختاروها. في حين أن بعض اللاعبين قد يختارون إنشاء صورة رمزية تشبههم، إلا أن اللعبة تشجع على استكشاف الأدوار والهويات المختلفة. هذا الجانب من لعب الأدوار هو ما يميز Baldur's Gate 3 ويجعلها لعبة تقمص أدوار جذابة.

يشارك المؤلف تجربته الشخصية في البدء بشخصية واحدة، Astarion، مصاص دماء محتال، لكنه يشعر بالانفصال عن اللعبة. بحثًا عن مشاركة أعمق، قاموا بتجديد شخصية جديدة، Tav، وهو Warlock ذو قصة درامية معقدة. ومع ذلك، حتى رحلة تاف لم تكن مرضية تمامًا. عندما ابتكر المؤلف Mezcal، وهو شاعر تيفلينغ، وجدوا شخصية لها صدى حقيقي معهم.

سمحت إعادة تشغيل اللعبة وتجربة شخصيات مختلفة للمؤلف باكتشاف المزيد حول آليات اللعبة وإمكانيات السرد. لقد اكتشفوا الصفات الفريدة ووجهات النظر التي جلبتها كل شخصية، مما عزز التجربة الشاملة. كما هو الحال في العمل الإبداعي، قد تتطلب المسودات الأولية الاستكشاف والتجريب قبل العثور على الملاءمة المثالية.

تقدم Baldur's Gate 3، رغم أنها لا تخلو من القيود، عالمًا غنيًا وغامرًا ليستكشفه اللاعبون. تتيح إعادة تشغيل اللعبة عدة مرات للاعبين التفاعل بشكل كامل مع عالم اللعبة واكتشاف الأسلوب المفضل للعب. في بعض الأحيان، لا تفهم حقًا كيف تريد الانخراط في عالم اللعبة إلا عندما تتحدى اللعبة و"تركل مؤخرتك".

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By مامفو بريشيا

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