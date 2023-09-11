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E. بكتيريا القولون مصممة لتوليد الكهرباء من مياه الصرف الصحي

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 11، 2023
E. بكتيريا القولون مصممة لتوليد الكهرباء من مياه الصرف الصحي

نجح باحثون في EPFL، وهي جامعة بحثية عامة في سويسرا، في هندسة بكتيريا الإشريكية القولونية لإنتاج الكهرباء أثناء استقلاب النفايات العضوية. ويعتقد البروفيسور أرديميس بوغوسيان، الباحث الرئيسي، أن هذه التقنية يمكن أن توفر حلاً مستدامًا لكل من معالجة النفايات وإنتاج الطاقة.

على عكس الميكروبات الغريبة الأخرى التي تنتج الكهرباء بشكل طبيعي، تتمتع الإشريكية القولونية بميزة القدرة على النمو في مجموعة واسعة من المصادر، مما يسمح لها بتوليد الكهرباء في بيئات مختلفة. من خلال تعزيز قدرة الإشريكية القولونية على إجراء نقل الإلكترون خارج الخلية (EET)، تمكن الباحثون بشكل فعال من إنشاء "ميكروبات كهربائية" قادرة على إنتاج الكهرباء مع استقلاب أنواع مختلفة من الركائز العضوية.

اختبر الفريق بكتيريا الإشريكية القولونية المعدلة في بيئات مختلفة، بما في ذلك مياه الصرف الصحي المجمعة من مصنع الجعة. وبينما كانت الميكروبات الكهربائية الأخرى تكافح من أجل البقاء، ازدهرت بكتيريا الإشريكية القولونية المهندسة، مما يدل على قدرتها على معالجة النفايات على نطاق واسع وتوليد الطاقة. ووصف البروفيسور بوغوصيان ذلك بأنه "ضرب عصفورين بحجر واحد" حيث يتم توليد الكهرباء أثناء معالجة النفايات العضوية.

تمتد الآثار المترتبة على هذه الدراسة إلى ما هو أبعد من معالجة النفايات. يمكن أيضًا استخدام الإشريكية القولونية المهندسة في خلايا الوقود الميكروبية، والتخليق الكهربائي، والاستشعار الحيوي. وتسمح مرونتها الجينية بالتكيف مع بيئات ومواد أولية محددة، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لتطوير التكنولوجيا المستدامة.

أعرب المؤلف الرئيسي محمد محب عن سعادته بالتطبيقات المستقبلية للبكتيريا الكهربية الحيوية المهندسة، مشيرًا إلى أنها تتخطى حدود التطبيقات في العالم الحقيقي. ومن المتوقع أن تؤدي الجهود البحثية الإضافية في هذا المجال إلى توسيع نطاق التكنولوجيا.

مصادر:

– EPFL (المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان)
- ACTU EPFL

By مامفو بريشيا

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