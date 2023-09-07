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كيف يقوم Auto Execs بتحسين اللعب في CS2

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
كيف يقوم Auto Execs بتحسين اللعب في CS2

لقد ابتليت لعبة CS2، التي تخضع حاليًا لاختبارات محدودة، بالأخطاء التي تؤثر بشكل كبير على طريقة اللعب. لمعالجة هذه المشكلات، قام مجتمع اللعبة بتطوير العديد من الإصلاحات المؤقتة لمشاكل مثل أخطاء زمن الاستجابة وإعادة تعيين الارتباطات باستمرار. ومع ذلك، قد يكون تطبيق هذه الإصلاحات من خلال أوامر وحدة التحكم أمرًا شاقًا، ويتطلب إدخالاً يدويًا في كل مرة يتم فيها تشغيل اللعبة.

هذا هو المكان الذي يأتي فيه المسؤولون التنفيذيون التلقائيون. هذه هي ملفات التكوين الشخصية التي يمكن للاعبين إضافتها إلى ملفات الألعاب الخاصة بهم، مما يسمح لهم بتحميل إعدادات محددة تلقائيًا عند تشغيل CS2. يمكن أن يتراوح المديرون التنفيذيون التلقائيون من التعديلات البسيطة مثل إعدادات التقاطع إلى التكوينات الأكثر تعقيدًا المتعلقة بإعدادات الشبكة والخادم.

يتضمن استخدام execs التلقائي في CS2 عملية من خطوتين. أولاً، يحتاج اللاعبون إلى إنشاء ملف exec تلقائي عن طريق فتح برنامج "المفكرة" وتعبئته بأوامر وحدة التحكم المطلوبة، بما في ذلك إعدادات إصلاح زمن الوصول لمعالجة مشكلات زمن الوصول الشائعة. يتم بعد ذلك حفظ الملف باسم "autoexec.cfg".

بعد ذلك، يجب وضع ملف exec التلقائي في الدليل المناسب داخل ملفات ألعاب CS2. يمكن للاعبين الانتقال إلى المجلد "cfg" الموجود في ملفات CS:GO المثبتة ونقل الملف "autoexec.cfg" هناك. تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأن CS2 هو امتداد لـ CS:GO، فلا يوجد ملف لعبة CS2 مميز.

من خلال استخدام execs التلقائي، لم يعد اللاعبون بحاجة إلى إدخال أوامر وحدة التحكم يدويًا في كل مرة يقومون فيها بتشغيل CS2. ستقوم اللعبة تلقائيًا بتطبيق الإعدادات المفضلة، مما يؤدي إلى تبسيط تجربة الألعاب وتقليل متاعب التعامل مع الأخطاء وتعديلات التكوين.

مع استمرار تطوير وتحسين CS2، يقدم المديرون التنفيذيون التلقائيون حلاً مناسبًا للاعبين لتحسين تجربة اللعب الخاصة بهم. ترقبوا Sportskeeda لمزيد من الأخبار والتحديثات حول Counter-Strike 2.

مصادر:
– سبورتسكيدا (بدون عنوان URL)

By فيكي ستافروبولو

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