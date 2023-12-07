الجامعة الوطنية الأسترالية تبني محطة أرضية بصرية متقدمة لإحداث ثورة في الاتصالات الفضائية

ملخص: قامت الجامعة الوطنية الأسترالية بتطوير محطة أرضية بصرية متطورة تستخدم تكنولوجيا الليزر لتحويل الاتصالات الفضائية وتعزيز الاتصال. ستمكن المحطة، الواقعة في مرصد جبل ستروملو بالقرب من كانبيرا، من إجراء اتصالات عالية السرعة مع الأقمار الصناعية والمهمات المستقبلية المأهولة خارج المدار الأرضي المنخفض، بما في ذلك تلك التي تقودها وكالة ناسا. ويهدف النظام، المدعوم من مبادرة القمر إلى المريخ التابعة لوكالة الفضاء الأسترالية، إلى استبدال الاتصالات التقليدية القائمة على الترددات الراديوية، والتي غالبًا ما تكون بطيئة ومحدودة النطاق. ومع استخدام أشعة الليزر القوية غير المرئية بالعين المجردة، يتوقع العلماء حدوث تحسينات كبيرة في معدلات البيانات والأمن وحتى القدرة على نقل الفيديو عالي الوضوح من الفضاء. يمكن لهذه التكنولوجيا المتقدمة أن تفيد الاستكشاف العلمي بشكل كبير وتعزز الاتصال بين البعثات، مما يوفر في النهاية رؤى أكبر لاستكشاف الفضاء.

من المقرر أن تعمل المحطة الأرضية الضوئية الكمومية التابعة للجامعة الوطنية الأسترالية، وهي منشأة ثورية للاتصالات الفضائية، على إعادة تشكيل الطريقة التي يتواصل بها البشر مع الفضاء. تم بناء هذه المحطة بدعم من مبادرة القمر إلى المريخ التابعة لوكالة الفضاء الأسترالية، ولديها القدرة على تعزيز الاتصالات الفضائية بشكل كبير لناسا وغيرها من المنظمات. ومن خلال استخدام التكنولوجيا المعتمدة على الليزر، تفتح المحطة الأرضية آفاقًا جديدة لاتصالات أسرع وأكثر أمانًا وكفاءة بين رواد الفضاء والأقمار الصناعية والأرض.

إحدى المزايا الرئيسية لنظام الاتصالات البصرية الجديد هذا هي قدرته على التغلب على قيود الأساليب التقليدية المعتمدة على الترددات الراديوية. وتسلط كيت فيرجسون، المدير المساعد للمشاريع الاستراتيجية في معهد الجامعة الوطنية الأسترالية للفضاء، الضوء على أن أنظمة الترددات الراديوية لديها معدلات بيانات أبطأ على مسافات أطول، كما كان واضحا خلال الصور المحببة التي تم نقلها خلال عصر أبولو. وفي المقابل، يستخدم نظام الاتصالات البصرية أشعة ليزر غير مرئية، مما يتيح سرعات أعلى، وتحسين الاتصال، وزيادة الأمان. ويضع هذا التطور الأساس لاستقبال فيديو عالي الوضوح من البعثات المأهولة المستقبلية، مما يسمح للبشرية بمشاهدة وفهم استكشاف الفضاء بتفاصيل غير مسبوقة.

تم تصميم النظام الذي طورته أستراليا أيضًا ليكون متوافقًا مع مهام ناسا، مما يجعله تعاونًا لا يقدر بثمن لاستكشاف الفضاء في المستقبل. وبينما تخطط ناسا لإرسال بعثات مأهولة إلى المريخ بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، ستلعب هذه المحطة الأرضية الضوئية دورًا محوريًا في تمكين رواد الفضاء من البقاء على اتصال بالأرض، مع تسهيل أيضًا نقل مقاطع الفيديو عالية الوضوح من القمر والمريخ إلى البشرية. إن التكنولوجيا المتقدمة ومعدلات نقل البيانات المتزايدة التي تقدمها هذه المحطة الأرضية الضوئية تحمل وعدًا كبيرًا لتعزيز فهمنا للفضاء وتمهيد الطريق لتحقيق إنجازات علمية مستقبلية.

وفي الختام، تمثل المحطة الأرضية الضوئية الجديدة التابعة للجامعة الوطنية الأسترالية علامة بارزة في مجال تكنولوجيا الاتصالات الفضائية. ومن خلال تسخير قوة الليزر وإحداث ثورة في معدلات نقل البيانات، ستساهم هذه المنشأة المتقدمة في نجاح المهام الفضائية المستقبلية، وتعزيز الاتصال، وتوفير منصة لنقل الفيديو عالي الوضوح من الفضاء. ومع إمكانية إعادة تعريف الاتصالات الفضائية، يمثل هذا الإنجاز خطوة حاسمة إلى الأمام في استكشافنا للكون.