تم تعيين عضوين في المجلس الاستشاري لتعويض ضرائب الألعاب الرقمية التابع للحكومة الأسترالية

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن تعيين عضوين في المجلس الاستشاري لتعويض ضرائب الألعاب الرقمية الجديد (DGTO) في البلاد. تقدم DGTO لمطوري الألعاب خصمًا ضريبيًا بنسبة 30% على تكاليف التطوير المحلية التي تصل إلى حد 500,000 دولار أسترالي.

وسيعمل المعينان، جوانا إيجر ومورجان جافيت، لمدة ثلاث سنوات وسيقدمان التوجيه للحكومة بشأن طلبات DGTO. جوانا إيجر هي عضو مجلس إدارة جمعية الألعاب التفاعلية والترفيه (IGEA) والمدير الإداري للاستوديو الرقمي Two Bulls. مورجان جافيت هو منتج تنفيذي استشاري في Weta Workshop وعمل مع استوديوهات مختلفة مثل Defiant Development وSpitfire Interactive.

أعرب توني بيرك، وزير الفنون، عن دعمه للتعيينات في بيان صحفي، مشيرًا إلى أن أستراليا لديها تاريخ فخور في تطوير اللعبة وأنه يريد ضمان نموها وتطورها في المستقبل. وهو يعتقد أن جوانا ومورجان، بخبرتهما الواسعة في مجال الألعاب والصناعات الإبداعية الرقمية، سيجلبان خبرة قيمة إلى مجلس الإدارة.

تم الإعلان عن تعويض ضريبة الألعاب الرقمية الفيدرالية في البداية في عام 2021 من قبل حكومة موريسون وتم تنفيذه في منتصف عام 2023 من قبل حكومة ألبانيا. إنه جزء من جهد أوسع لتشجيع النمو في صناعة تطوير الألعاب الأسترالية وجذب الاستوديوهات الدولية. كما تدعم برامج الحسومات والمنح الأخرى على مستوى الولاية، مثل تلك الموجودة في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا، تطوير اللعبة على مستويات مختلفة.

بالإضافة إلى التعويض الضريبي، تستمر برامج المنح الصغيرة، مثل Games: Expansion Pack من Screen Australia وFirst Nations Game Studio Fund، في تقديم الدعم لمطوري الألعاب المستقلين. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز نمو تطوير الألعاب الفردية والفرق الصغيرة في أستراليا.

مصادر:

– بيان صحفي من مكتب توني بيرك، وزير الفنون

- برنامج تعويض ضرائب الألعاب الرقمية (DGTO) التابع للحكومة الفيدرالية الأسترالية