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أقل من نصف الأستراليين لديهم هواتف 5G، وفقًا للأبحاث

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
أقل من نصف الأستراليين لديهم هواتف 5G، وفقًا للأبحاث

وفقًا لبحث حديث أجراه موقع Finder لمقارنة الأسعار، فإن 46% فقط من الأستراليين الذين يستخدمون الهواتف المحمولة لديهم جهاز قادر على التقاط اتصال 5G. وتستند هذه النتيجة إلى أداة تتبع مشاعر المستهلك، وهي دراسة استقصائية مباشرة لأكثر من 53,000 أسترالي. وكشف الاستطلاع أيضًا أن 24% من المشاركين لا يريدون تغطية 5G، بينما اعترف 8% أنهم لا يعرفون ما هي 5G. ومع ذلك، أعرب 22% من المشاركين عن رغبتهم في الترقية إلى هاتف 5G في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي البحث في وقت تقترب فيه شبكات الجيل الثالث من نهايتها. أعلنت شركات الاتصالات الكبرى في أستراليا، مثل Vodafone وTelstra وOptus، عن خطط لإغلاق شبكات 3G الخاصة بها وإعادة تطوير التكنولوجيا لتعزيز شبكات 3G و4G الأحدث. ومن المقرر أن تغلق فودافون شبكة الجيل الثالث الخاصة بها بحلول 5 ديسمبر، تليها تلسترا في يونيو 3 وأوبتوس في سبتمبر 15.

يشير الخبراء إلى أن الأفراد الذين لديهم أجهزة قديمة سيحتاجون إلى الترقية قريبًا أو المخاطرة بفقدان الاتصال. وهذا يشمل مالكي iPhone، حيث أن الطرازات الأقدم من iPhone 6 سيكون لديها إمكانية الوصول إلى 3G فقط، والتي لن تكون مدعومة في العام المقبل. سيؤثر إيقاف تشغيل 3G أيضًا على الأجهزة غير الهاتفية، مثل أنظمة الأمان وأجهزة الإنذار الطبية وأجهزة EFTPOS وأنظمة التشغيل عن بعد في بعض السيارات. يُنصح الأفراد الذين يعتمدون على هذه الأجهزة بمراجعة الشركات المصنعة أو مزودي الشبكات لتحديد ما إذا كانوا سيتأثرون أم لا.

ومع ذلك، لا داعي للقلق بالنسبة لأولئك الذين اشتروا هواتفهم المحمولة في السنوات القليلة الماضية، لأنه حتى لو كانت أجهزتهم لا تدعم 5G، فلن يتأثروا بإيقاف تشغيل 3G. تتم عادةً ترقية شبكات الهاتف المحمول كل عقد أو نحو ذلك، مع التخلص التدريجي من الشبكات القديمة. تم طرح 5G، وهو الجيل الخامس من شبكات الهاتف المحمول، لأول مرة في عام 2019، ومن المتوقع أن يتم طرح 6G بحلول نهاية العقد.

بشكل عام، يسلط البحث الضوء على المشهد الحالي للاتصالات المحمولة في أستراليا، حيث يستخدم أقل من نصف السكان هواتف 5G. مع تقدم التكنولوجيا، أصبح من الضروري للأفراد الحفاظ على تحديث أجهزتهم لضمان الاتصال دون انقطاع والوصول إلى أحدث إمكانات الشبكة.

مصادر:
– مكتشف البحث
– اتصال M2M

By فيكي ستافروبولو

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