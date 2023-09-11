تقدم مكتبة مقاطعة أوغوستا دروسًا في محو الأمية الفنية

ستوفر مكتبة مقاطعة أوغوستا في فيشرسفيل، فيرجينيا، دروسًا لمحو الأمية الفنية هذا الخريف لتلبية احتياجات الأشخاص من جميع مستويات المهارات. في سوق العمل الافتراضي المتزايد اليوم، هناك حاجة متزايدة لمهارات القراءة والكتابة الرقمية لضمان تزويد الأفراد بالمهارات التكنولوجية اللازمة. تتراوح هذه المهارات من المهام الأساسية مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى حماية نفسك من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ومحاولات التصيد الاحتيالي.

بدعم من صندوق منحة AT&T، تهدف مكتبة مقاطعة أوغوستا إلى التعاون مع المجتمع لتقديم المعرفة الرقمية العامة والمهارات المتخصصة. تسلط راشيل فيليبس، مديرة خدمات البالغين في المكتبة، الضوء على أهمية محو الأمية الرقمية في مجتمع اليوم. وبدون هذه المهارات، يمكن للأفراد أن يتخلفوا عن سوق العمل ويواجهوا صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية في عالم تقوده التكنولوجيا.

ستكون الفصول الدراسية التي تقدمها مكتبة مقاطعة أوغوستا مجانية، ولكن المساحة ستكون محدودة. تشجع فيليبس أي شخص مهتم بالحضور على زيارة الموقع الإلكتروني للمكتبة أو الاتصال لتحديد موعد. وستركز الفصول الدراسية على أساسيات الأمن السيبراني، ومقدمة لأجهزة مثل أجهزة Android وApple، وبناء مهارات القراءة والكتابة الرقمية الأساسية.

هذه الفصول مفيدة بشكل خاص للأفراد الأكبر سنا وأولئك الذين يعودون إلى المجتمع. يوضح فيليبس أن العديد من الأشخاص يواجهون صعوبة في تعلم كيفية استخدام أجهزة الإنترنت، مما قد يؤدي إلى الإحباط أثناء البحث عن عمل والأنشطة اليومية. من خلال تقديم هذه الفصول الدراسية، تسعى مكتبة مقاطعة أوغستا إلى سد الفجوة الرقمية والتأكد من أن أفراد المجتمع لديهم المهارات اللازمة للنجاح في عالم رقمي متزايد.

في الختام، تدرك مكتبة مقاطعة أوغوستا أهمية مهارات القراءة والكتابة الرقمية وتهدف إلى توفير الموارد والفصول الدراسية لمساعدة الأفراد على اكتساب هذه المهارات أو تعزيزها. وبدعم من المجتمع وصندوق منحة AT&T، تعمل المكتبة على جعل المعرفة الرقمية في متناول الجميع، بغض النظر عن مستوى المهارة أو العمر.

المصدر: WHSV (لم يتم توفير عنوان URL)