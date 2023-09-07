إحداث ثورة في جراحة الدماغ باستخدام التنظير الداخلي المعزز

يتعاون الباحثون في جامعة جونز هوبكنز وشركة الأجهزة الطبية Medtronic لتطوير نظام توجيه في الوقت الحقيقي لجراحة الدماغ باستخدام التنظير المعزز. تستفيد هذه التقنية المبتكرة من تقنية تحديد الموقع ورسم الخرائط المتزامنة (SLAM)، المستخدمة أصلاً في السيارات ذاتية القيادة، لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للمنطقة الجراحية في الوقت الفعلي. من خلال تراكب هذا النموذج على تغذية الفيديو الحية للجراح، يمكن تصور الهياكل الحاسمة بدقة استثنائية أثناء العملية.

غالبًا ما تتطلب أنظمة الملاحة الجراحية التقليدية إجراءات جراحية مثل التثبيت والتثبيت لتثبيت رأس المريض. يمكن أن تؤدي هذه الأساليب إلى مضاعفات وأوقات تعافي أطول. مع التنظير المعزز، لا توجد حاجة إلى معدات إضافية، مما يقلل من انزعاج المريض ويزيل المخاطر المرتبطة بالتصوير الحي لفترة طويلة.

تقوم خوارزمية فريق البحث بتتبع التفاصيل المرئية في كل إطار من تغذية فيديو المنظار، مما يتيح التحديد الدقيق لموضع المنظار واتجاهه. يتم بعد ذلك عرض النموذج ثلاثي الأبعاد الناتج على تغذية الفيديو في العالم الحقيقي، مما يسمح للجراحين بتصور هياكل محددة بدقة أقل من المليمتر. لا تعمل هذه الطريقة على تحسين الدقة الجراحية فحسب، بل إنها أيضًا أسرع بأكثر من 3 مرة من تقنيات الرؤية الحاسوبية السابقة.

يمتد التأثير المحتمل للتنظير الداخلي المعزز إلى ما هو أبعد من جراحة الأعصاب. يمكن أن تستفيد الإجراءات التنظيرية عبر مختلف التخصصات الطبية من طريقة التصور المتقدمة هذه. من خلال تقليل المضاعفات وتقصير مدة الجراحة، فإن التنظير المعزز لديه القدرة على تحسين الكفاءة الجراحية ونتائج المرضى.

يتعاون فريق البحث مع جراحي الأعصاب في مستشفى جونز هوبكنز لتحسين طريقتهم والتحقق من صحتها للاستخدام الحقيقي لغرفة العمليات. إنهم يستكشفون أيضًا التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز سرعة ودقة الخوارزمية الخاصة بهم في التكرارات المستقبلية.

يؤكد المؤلف الرئيسي للدراسة، براساد فاجدارجي، على أهمية النتائج التي توصلوا إليها، مشيرًا إلى أن التنظير المعزز هو تقنية حان وقتها.

المصادر: جامعة جونز هوبكنز، شركة مدترونيك بي إل سي