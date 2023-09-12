أوديمار بيغيه تكشف عن إصدارات جديدة عبر خمس مجموعات

قدمت Audemars Piguet مؤخرًا مجموعة من الساعات الجديدة ضمن خمس مجموعات مختلفة، مما يوضح التزامها بالابتكار والحرفية. ومن بين أبرز هذه الساعات ساعة Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin، وساعة High Jewelry Royal Oak، وساعة Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked، وساعة Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic، وساعة Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

تتميز ساعة Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin الآن باستخدام التيتانيوم والزجاج المعدني السائب (BMG) في بنائها، مما يمنحها مظهرًا فريدًا ومتطورًا. شوهد مزيج هذه المواد لأول مرة في عرض Only Watch لعام 2021 للعلامة التجارية، والآن تم دمجه في المجموعة العادية. يتم تشغيل الإصدار الجديد بواسطة العيار 7121، ليحل محل العيار السابق 2121.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون لمسة من الفخامة، قدمت أوديمار بيغيه أربعة إصدارات من المجوهرات الراقية من ساعة Royal Oak الكلاسيكية. تتميز هذه الطرازات بإعدادات ثلجية نادرة وعالية التقنية، مما يضيف تأثيرًا مضيئًا إلى التصميم الأيقوني. تتوفر هذه الساعات بالذهب الأبيض أو الوردي عيار 18 قيراط، وبحجمين، وتجمع بين الأناقة وسهولة الارتداء.

استمرارًا للاحتفال بالذكرى الخمسين لـ Royal Oak، أطلقت العلامة التجارية Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked من الذهب الأصفر. تحتفظ هذه الإضافة الجديدة بنفس الحمض النووي للإصدارات التي تم إصدارها سابقًا من الذهب الوردي والفولاذ المقاوم للصدأ، مع التركيز على الشفافية والحرفية المتطورة. الحركة المستخدمة هي العيار 50، وهو نحيف بشكل ملحوظ حيث يبلغ 7124 ملم فقط.

احتفالاً بالذكرى الثلاثين لساعة Royal Oak Offshore، كشفت Audemars Piguet عن طرازين جديدين مصنوعين من السيراميك والتيتانيوم والذهب. تعيد هذه الساعات تفسير مرجع 30. 2020CE ويتم تشغيلها بواسطة عيار 26405، وهي حركة كرونوغراف مدمجة ذاتية الملء مع وظيفة فلاي باك.

أخيرًا، لأولئك الذين يبحثون عن التميز التقني، تقدم أوديمار بيغه نسختين جديدتين من ساعة Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie المصنوعة من السيراميك الأسود لأول مرة. تتميز هذه الساعات بتقنية Supersonnerie الحاصلة على براءة اختراع والتي تضمن أداءً صوتيًا استثنائيًا. تعمل هذه الساعات بعيار 2953، وتجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتشطيب التقليدي.

تواصل Audemars Piguet دفع حدود صناعة الساعات من خلال أحدث إصداراتها، حيث تقدم لعشاقها مجموعة متنوعة من الخيارات التي تعرض خبرتهم التقنية وذوقهم الفني.

مصادر:

– مقال: هودينكي – تقديم: مجموعة أوديمار بيغيه رويال أوك 2022

- الصور: أوديمار بيغيه