النجوم المكتشفة حديثًا تسلط الضوء على أسلاف المستعرات الأعظم

كشفت دراسة حديثة عن مجموعة من النجوم في المجرات القزمة القريبة والتي يُعتقد أنها أسلاف طال انتظارها لنوع معين من الموت النجمي المعروف باسم المستعر الأعظم. وفقًا للنظريات السابقة، مقابل كل ثلاثة نجوم ضخمة، يمر نجم واحد بعملية يفقد فيها طبقات الهيدروجين الخارجية على مدى مئات أو حتى آلاف السنين، مما يؤدي إلى كشف قلب الهيليوم الساخن. هذه النجوم، عندما تموت في نهاية المطاف في مستعرات أعظمية متفجرة، تترك وراءها بيئات فقيرة بالهيدروجين تختلف عن الأنواع الأخرى من أحداث المستعرات الأعظم. ومع ذلك، حتى الآن، لم تتم ملاحظة هذه النجوم مطلقًا، مما دفع الباحثين إلى الإشارة إلى ذلك على أنه "ثقب كبير صارخ" في فهمنا.

في اكتشاف رائد، حدد فريق بقيادة ماريا دروت من جامعة تورنتو 25 نجمًا في سحابتي ماجلان الكبيرة والصغيرة، وهما من أقرب جيران المجرة إلى درب التبانة، والتي يبدو أنها جُردت من غلافها الهيدروجيني. هذه النجوم، التي تتراوح كتلتها ما بين ضعفين إلى ثمانية أضعاف كتلة شمسنا، هي جزء من أنظمة ثنائية حيث ترتبط بقوة الجاذبية بنجم آخر. ويعتقد العلماء أن النجوم المرافقة هي المسؤولة عن إزالة الغلاف الهيدروجيني لهذه النجوم المكتشفة.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن بعض هذه النجوم تكون مصحوبة بنجوم نيوترونية، وهي بقايا شديدة الكثافة لنجوم كانت ذات يوم ضخمة. يشير هذا إلى أن النظام المكتشف على بعد خطوة واحدة فقط من أن يصبح نظام نجم نيوتروني مزدوج، والذي سيندمج في النهاية.

استخدم فريق البحث بيانات من التلسكوب البصري Swift فوق البنفسجي لتحليل سطوع ملايين النجوم، ثم قام بتضييق نطاق المرشحين باستخدام تلسكوبات ماجلان في مرصد كارنيجي لاس كامباناس في تشيلي. وبينما تم العثور على 25 نجمًا فقط حتى الآن، يعتقد الباحثون أن هناك الكثير من النجوم الأخرى في انتظار اكتشافها. ويكمن التحدي في إيجاد طرق جديدة لتحديد هذه النجوم الخالية من الهيدروجين.

تفتح نتائج هذه الدراسة إمكانيات جديدة لفهم الآليات الكامنة وراء المستعرات الأعظم، وموجات الجاذبية، والضوء المنبعث من المجرات البعيدة. نُشر البحث في مجلة Science، والعلماء المشاركون واثقون من أن المزيد من التحقيقات ستكشف عن أعضاء إضافيين من هذه المجموعة النجمية المفقودة.