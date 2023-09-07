شركة Astranis توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت للمكسيك باستخدام قمرين صناعيين

كشفت شركة Astranis، وهي شركة ناشئة متخصصة في بناء وتشغيل الأقمار الصناعية الصغيرة ذات النطاق العريض، عن خططها لتوفير الوصول إلى الإنترنت في المكسيك. وقد أبرمت الشركة شراكة مع مزود خدمة الإنترنت المكسيكي Apco Networks لإطلاق قمرين صناعيين العام المقبل، مما سيوفر اتصالاً واسع النطاق لما يصل إلى 5 ملايين شخص. تم الإعلان عن هذه الشراكة في البداية في شهر مارس، ولكن لم يتم الكشف عن العدد الدقيق للأفراد الذين سيتم خدمتهم إلا مؤخرًا.

في المكسيك، يفتقر حاليًا أكثر من 30% من السكان، أي حوالي 38 مليون شخص، إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت. غالبًا ما تعتمد المجتمعات النائية والريفية على تكنولوجيا الأقمار الصناعية للاتصال نظرًا لأن الطرق التقليدية مثل كابلات الألياف الضوئية تشكل تحديات في التضاريس الجبلية في البلاد. صرح الرئيس التنفيذي لشركة Astranis، جون جيدمارك، أن الشركة تدرس إطلاق أقمار صناعية إضافية للوصول إلى 33 مليون فرد متبقي في المكسيك والذين ما زالوا يفتقرون إلى الإنترنت الموثوق.

تعمل Astranis من خلال إقامة شراكات مع شركات الاتصالات الكبرى بدلاً من تقديم اشتراكات فردية مثل Starlink المنافسة لشركة SpaceX. يسمح هذا النهج لـ Astranis بربط مجموعات كبيرة من الأشخاص في وقت واحد. وأوضح جيدمارك أن إحدى الطرق الفعالة هي استخدام وصلات الأقمار الصناعية المخصصة لتوصيل الأبراج الخلوية أو نقاط اتصال WiFi، وبالتالي خدمة عدد كبير من المستخدمين في منطقة معينة.

ستوفر Apco Networks، بالشراكة مع Astranis، أنواعًا مختلفة من الاتصال، بما في ذلك مواقع WiFi مخصصة، ووصلة خدمة الخلايا الريفية، واتصالات الإنترنت المباشرة إلى المؤسسة. في حين أن تاريخ الإطلاق الدقيق لم يتم تأكيده بعد، فمن المقرر نشر القمرين الصناعيين للمكسيك في الجزء الأخير من عام 2024، إلى جانب القمر الصناعي Astranis المخصص للفلبين.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط Astranis لإطلاق قمر صناعي احتياطي يسمى UtilitySat في وقت لاحق من هذا العام. ستحمل هذه المهمة أيضًا ثلاثة أقمار صناعية أخرى من طراز Astranis للاتصال بشبكة WiFi على القوارب والطائرات، بالإضافة إلى مزود الخدمات الخلوية البيروفي Grupo Andesat.

مصادر:

- تك كرانش: [المصدر]

- موقع أسترانيس: [المصدر]